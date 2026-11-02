La inflación desacelera (OPINION)

Mucho se habla del aumento de los precios por el alto impacto que tiene sobre la calidad de vida de los humanos.

Como se sabe, la inflación es el aumento generalizado de los precios en el tiempo. No es que suba solo el arroz, es que suben casi todos los bienes y servicios que se consumen.

Este aumento, se mide con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es una canasta fija con lo que gasta una familia típica: comida, alquiler, transporte, salud, educación, entre otros.

La inflación subyacente se comporta igual, sin embargo, ésta se mide excluyendo los precios más volátiles, tal el caso de los alimentos, porque suben y bajan por el clima y la cosecha, así también los combustibles y energía que dependen del petróleo internacional, esto así, porque se desea conocer la tendencia real y duradera de los precios.

A septiembre de 2026, la inflación interanual de República Dominicana se ubica en 5.12% y la subyacente en 4.61%.

Un panorama rápido del comportamiento actual de los precios, a sabiendas de que la canasta familiar del primer quintil o la correspondiente a las familias de menores ingresos (RD$29,843), casi igual al salario mínimo privado no sectorizado (RD$29,988.00), presenta que el pollo se consigue a RD$85.00 en mercados y carnicerías, según Pro-Consumidor de RD$79.00 a RD$84.00 en promedio nacional.

El precio del arroz se adquiere entre RD$35.00 a RD$40.00 el selecto y hasta RD$50.00 el Premium. El cerdo entre RD$180.00 a RD$190 la libra, la de res a RD$195.00. Huevos, cartón de 30 unidades: de RD$170.00 a RD$220 en mercados, hasta RD$264.00 en supermercados.

Habichuelas: negras de RD$50.00 a RD$60.00, rojas de RD$70.00 a RD$80.00, blancas de RD$55.00 a RD$60.00, azúcar blanca de RD$41.00 a RD$50.00 libra y crema a RD$34.00.

Plátano verde: De RD$15.00 a RD$26.00 por unidad, cebolla: de RD$44.00 a RD$60.00 la libra, ajo de RD$150.00 a RD$200.00, hasta RD$270.00, papa de RD$40.00 a RD$80.00, yuca de RD$18.00 a RD$25.00, yautía Pipiota a RD$66.00.

Gasolina Premium RD$358.10, regular RD$317.50, gasoil regular RD$270.80, GLP RD$135.29 por galón.

Aunque la producción de pollos en República Dominicana ha sobrepasado los 21.5 millones de unidades mensuales, en promedio a RD$45.03 durante este año, un volumen que abastece hasta el 85% de lo que demandan los consumidores.

Las importaciones de carne de pollo se han incrementado hasta septiembre de 2026, debido a la caída de los precios internacionales del producto, principalmente desde los Estados Unidos de Norteamérica.

Las compras de carne y despojos de aves frescas y congeladas alcanzaron los 132.1 millones de dólares entre enero y septiembre 2026, US$41 millones por encima de las importaciones en el mismo periodo del 2025 (91.1 millones de dólares), según registro de la (DGA).

En ese contexto, el Banco Central de la República Dominicana mantiene la tasa de política monetaria en 5.50% anual, al proyectar que la inflación vuelva al rango meta durante el último trimestre de 2026, 4.0% +- 1.0% (es decir, entre 3.0% y 5.0%).

La proyección del Banco Central de la República Dominicana sobre que la inflación retorne a su rango meta se basa en la ayuda de los subsidios a la energía y la apreciación del peso dominicano frente al dólar (cerca de 4% al cierre de octubre 2026), por ello, la institución emisora dominicana mantuvo su tasa de política monetaria en 5.50% anual.

Lo anterior, a pesar de que el año 2026, se ha caracterizado por un choque energético externo, derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el FMI estima que la inflación dominicana cerrará en el presente año 2026 en 4.9% por debajo del rango meta 4.0%+-1.0%.

De todas formas, es indudable que la economía dominicana ha tenido durante la gestión gubernamental de los últimos 6 años un comportamiento excelente y resiliente, si se parte de la incertidumbre y turbulencia económica y financiera que aún enfrenta el mundo.

Realmente no se puede pedir más, cuando muchos países inclusive de la región, están pasando por una situación muy difícil.

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com

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