La IA y  el crecimiento económico mundial (OPINION)

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Del 12 al 18 de octubre de este año 2026 se celebraron las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia, donde se reunieron más de 15,000 participantes de 191 países miembros.

El domingo 18 de octubre de 2026, fue la clausura en la que la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva y el presidente del BM, Ajay Banga, firmaron el acuerdo para que las reuniones de 2029 sean en los Emiratos Árabes Unidos.

El tema central en dichas reuniones fueron: la inteligencia artificial (IA) y la deuda. El lema oficial: empleo, inversión privada, IA, productividad, reducción de la pobreza, resiliencia climática, deuda y sostenibilidad fiscal.

El Primer Ministro Tailandés, Anutin Charnvirakul dijo que el mundo enfrenta cambios profundos por la Inteligencia Artificial, cambio climático y fragmentación geopolítica.

En dichas reuniones se destacaron tres mensajes claves: Crecimiento mundial 3.1% en 2026 y 3.4% en 2027.

El FMI aseguró que la inversión masiva en IA está amortiguando el impacto de la guerra de Irán y el petróleo a más de US$100.00.

La señora Georgieva advirtió de los riesgos si se pincha el boom de la IA, más presiones inflacionarias a corto plazo por esa inversión.

Ahora mismo el crecimiento mundial de 3.1% se sostiene porque empresas como: Nvidia, Microsoft, Google, Meta y Amazon, están gastando cientos de miles de millones en: chips, data centers, cables, electricidad y servidores.

Eso es lo que mantiene a EE.UU creciendo, a Taiwán 10.7% a Corea, Malasia y México.

Si se pincha o explota la burbuja de la IA, las empresas ven que esta nueva tecnología no da retorno, gastan mucho pero no ganan. Si dejan de invertir de golpe, se cae la bolsa: acciones de IA valdrían 30-50% menos, se produciría un efecto dominó, pues se frenaría la construcción de data centers, despido en tech, caerían países que viven de vender chips y se encarecería la deuda.

Según la señora Georgieva, es como una pata coja o depender de un solo motor. Si ese motor falla, el crecimiento mundial no sería 3.1% sino podría caer a 2% o menos, y con inflación alta por la guerra, se tendría una estanflación.

Sería la misma historia de la burbuja puntocom del año 2000 pero ahora con la IA.

Entre las señales que observa el FMI para saber si se está pinchando la IA se encuentran: la mayoría de las empresas que usan IA no están ganando a excepción Nvidia, si en un lapso de 12 a 18 meses no hay retorno las empresas tecnológicas dejarían de gastar o invertir.

Otra señal es la concentración. El 70% del crecimiento de Wall Street en 2026 viene de 7 empresas de IA. Si 2-3 fallan, se cae todo el índice S&P 500.

La Inversión Vs PIB

EE. UU está gastando en IA casi tanto como gastó en petróleo en los años 70.

Otra señal, el crédito. Los bancos están prestando a data centers como prestaban a ladrillo en 2008. Si suben tipos, esos proyectos se quiebran.

El empleo, la IA debería crear empleos nuevos. Si solo despide y no crea, el consumo cae y el crecimiento se para.

El FMI no ve pinchazo por ahora por eso sube la previsión de crecimiento a 3.1%. Pero avisa: la inflación sube porque todos pelean por los mismos chips y electricidad.

Y avisa: si se pincha + petróleo a US$100.00 + deuda alta, es igual a tormenta perfecta.

Conforme el Banco Mundial, para revisar cartera de inversiones, el World Economic Outlook (WEO) o perspectivas económicas mundiales para el 2026, señala en un contexto macro: Crecimiento mundial 2026, 3.1% (sube de 3.0% en julio) solo por inversión en IA.

Sin IA y medidas de emergencias por guerra, el crecimiento sería de 2.5%, inflación mundial en 2026: 4.7% y en 2027: 4.1%.

Deuda mundial: 94% del PIB en 2025 camino a un 100% en 2029. Petróleo mayor de US$100.00 debido a la guerra del Golfo, Estrecho de Ormuz y la falta de refino hasta el año 2027, mínimo.

Según Georgieva, el riesgo central depende de un solo motor. 32 países concentran el 95% del crecimiento (antes era un 54%).

Exposición a la IA: Alta: Fabricantes infra IA-Taiwán, Corea, Vietnam, EE.UU/China (75% compras). Medio-Alta: Proveedores cadena-México, Tailandia y Malasia. Alta por energía: Importadores petróleo sin IA- Arabia -3.3% por la guerra.

El escenario que presenta el FMI de explotar la burbuja de la IA: Pesimista (rentabilidad decepciona): Bolsa EE.UU. -20%, PIB mundial -1.1% al año 2028, EE.UU -1.8%, Europa -0.5%.

Optimista: PIB +0.6% al año 2029. Si Ormuz no abre, se anula el rebote para el año 2027, aunque la IA vaya bien.

Empleo: Demanda en ocupaciones expuestas a IA ya cayó a 10% desde Chat GPT 2022 (40M vacantes en 19 países de Asia). Se estabilizó pero no se recuperó.

El FMI recomienda, diversificación fuera de concentración de la IA. Estabilidad fiscal y monetaria como primera línea de defensa. Tipos altos hoy, mejor que doblar apuesta mañana.

Con estas consideraciones se clausuraron las reuniones del FMI y el Banco Mundial, ante un mundo en total turbulencia.

Mientras todo esto ocurre la República Dominicana cerrará el año 2026 como la economía #1 o #2 de América Latina y el Caribe.

Según el FMI, el BM y la CEPAL las proyección fueron revisadas al alza en octubre de 2026, en Santiago de los Caballeros y Bangkok, FMI con crecimiento Económico 2026, 4.6%, inflación 5.1%.

El Banco Mundial estima un crecimiento de 4.7%, 2do mayor de América Latina y el Caribe junto a Paraguay, más del doble del promedio regional 2.2%. La CEPAL estima un crecimiento de 4.0% y 4.8%.

Y finalmente el Banco Central de la República Dominicana estima un crecimiento de 4.0%-4.5%, inflación 3.7%-4.0%.

Ante estos guarismos hay motivos de celebración, no obstante los tantos vaivenes que han afectado a la humanidad durante el año 2026, y a pesar de ello, gracias a una gestión capaz como la que desarrolla el gobierno que preside el presidente Luis Abinader Corona, el país se encamina por derroteros que les llevarán a alcanzar mayores niveles de progreso.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

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