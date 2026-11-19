Analizar la incursión del presidente salvadoreño en Haití tiene que partir de una óptica entendible desde el punto de vista de su obligación de preservar la seguridad de sus ciudadanos en cualquier lugar donde se encuentren.

Desde esta realidad, el despliegue de tropas que dispuso Nayib Bukele al margen del mandato del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, tiene este vínculo, que se justifica por el secuestro de cuatro miembros del personal militar salvadoreño.

Al margen del concepto que uno pueda tener del personaje, su accionar tiene un matiz patriótico que se tiene que aceptar frente a los hechos consumados contra ese personal.

Sin embargo, el masivo despliegue de tropas lo analizo como una gran oportunidad que ha encontrado Bukele para darle certeza operativa en el terreno a su prédica de gobernante resuelto que no se arredra frente a cualquier adversidad.

Es decir, Bukele ha sembrado la narrativa de disponer del temple, el coraje, la determinación y los timbales de arreglar situaciones complejas en materia de seguridad en cualquier lugar que se le necesite.

Y hay quienes han comprado ese discurso, tratando de asemejar la situación de las bandas salvadoreñas que encontró Bukele con cualquier otro territorio, sin tomar en cuenta una serie de realidades que no compaginan.

El caso de los grupos armados haitianos está muy distante de las maras salvadoreñas, además de la propia realidad de Haití.

Entonces, sin obviar el ingrediente patriótico, podemos asegurar que Bukele ha encontrado en Haití el ambiente propicio para apalancar su imagen de gobernante duro, con lo cual apuntalaría un talante que reivindican otros mandatarios de la región.

Voy más lejos: la operación militar en Haití también la veo como una oportunidad del gobernante centroamericano de cara a las venideras elecciones en su país, donde tiene previsto presentarse a la reelección de manera indefinida, montado, precisamente, en esa aureola de componedor de entuertos.

Sin embargo, Bukele puede estar jugándose ese prestigio que le deviene de haber “recuperado” las calles salvadoreñas, aunque su “pacificación” ha sido sobre la violación de los derechos de miles de presuntos “maristas”.

Si las milicias haitianas provocan varias bajas a las tropas salvadoreñas, el presidente Bukele pudiera verse en serios apuros frente a sus ciudadanos que no entenderían la incursión en Haití.

Nelsonencar10@gmail.com

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