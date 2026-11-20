La DNCD dijo que los detenidos fueron entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Peravia.

PERAVIA.– Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a efectivos de la Armada Dominicana y la Fuerza Aérea, se incautaron 225 paquetes de cocaína en las costas del municipio de Baní, en esta provincia, donde fueron detenidos dos venezolanos y un dominicano.

Informó que el operativo, coordinado por el Ministerio Público y respaldado por organismos de inteligencia del Estado, se desplegó tras recibir informaciones sobre una embarcación sospechosa que se dirigía hacia territorio dominicano con un cargamento de drogas procedente de Sudamérica.

PERSECUCIÓN MARÍTIMA

Las unidades aéreas, marítimas y terrestres activaron un operativo de vigilancia y persecución a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, que culminó con la interceptación de la embarcación y la captura de sus tres ocupantes.

«Durante la inspección de la narcolancha, equipada con dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno, las autoridades encontraron nueve pacas que contenían los 225 paquetes de la sustancia, envueltos en cinta adhesiva y marcados con diferentes logotipos», indicó la DNCD.

También fueron ocupados varios garrafones de combustible, cinco teléfonos celulares, dos sistemas de posicionamiento global (GPS), agua y comestibles, entre otras evidencias que serán incorporadas a la investigación.

DETENIDOS A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Peravia, donde se conocerán medidas de coerción por presunta violación de la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

La DNCD destacó que el resultado de la operación refleja la capacidad de coordinación de las fuerzas de seguridad dominicanas y la cooperación interinstitucional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Los 225 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia ocupada.

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