La cultura en RD: pírrica asignación en el Presupuesto 

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El fenómeno de la decadencia cultural en la República Dominicana se manifiesta como una profunda crisis de identidad, pensamiento crítico y valores cívicos, provocada principalmente por el deterioro del sistema educativo y la desconexión del Estado respecto a sus aparatos ideológicos.

Esta problemática se evidencia en la paulatina pérdida de sensibilidad social, el debilitamiento de la convivencia pacífica y el incremento de la violencia social. Al quedar desplazada la cultura formal frente al consumismo y el contenido inmediato, se erosiona la capacidad colectiva para autorregularse y discernir, reduciendo el acervo social a meras expresiones superficiales desprovistas de sentido histórico o analítico.

Los dominicanos nos hemos convertido en imitadores de otras culturas extranjeras en desmedro de la nuestra, en otrora sobresaliente y muy rica por la diversidad y mezcla de raíces que originaron la dominicanidad.

Asimismo, esta degradación se encuentra estrechamente ligada a deficiencias estructurales en las políticas públicas, caracterizadas por una marcada inequidad en el acceso a la formación artística y a la gestión cultural en las provincias. La falta de incentivos sostenidos para promover lo autóctono y descentralizar las iniciativas culturales provoca que la ciudadanía pierda sus referentes identitarios y su sentido de pertenencia.

En consecuencia, la crisis cultural sobrepasa el ámbito puramente artístico para convertirse en un obstáculo directo para el desarrollo nacional, impidiendo la consolidación de una ciudadanía crítica y comprometida con el progreso social e institucional de la nación.

EL COLAPSO CULTURAL DE SAN CRISTÓBAL

El Municipio y la Provincia de San Cristóbal se distinguieron durante largas décadas por su gran riqueza cultural, un aspecto que ha ido perdiendo fortaleza con el paso de los años, dejando a esta jurisdicción sin una identidad definida, sin cohesión social, con un muy bajo nivel de participación ciudadana en la vida institucional del territorio y con la cuasi desaparición de sus múltiples entidades culturales.

Diagnóstico del deterioro patrimonial de San Cristóbal

Patrimonio Arqueológico y Espeleológico: El Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas del Pomier (o Cuevas de Borbón), considerado la capital prehistórica del Caribe por su valiosa colección de pictografías y petroglifos taínos, junto a cavernas como la Cueva de Santa María, enfrentan un grave riesgo de degradación y desaparición. Este sistema cavernario se ve constantemente amenazado por la extracción de roca caliza para la producción de carbonato de calcio, el uso de detonaciones y las actividades mineras que afectan la integridad física del subsuelo.

Patrimonio Monumental y Arquitectónico: Estructuras emblemáticas de gran valor histórico, como la Casa de Caoba y las residencias históricas en Najayo, permanecen en avanzado estado de deterioro o abandono. Sitios históricos como el Fuerte Resolí sufren la pérdida de sus vestigios debido al avance e instalación de antenas de comunicación, mientras que la mayoría de las huellas de los antiguos ingenios y trapiches azucareros coloniales han desaparecido por completo.

Patrimonio Artístico: Obras de relevante valor cultural y plástico, como los murales del maestro José Vela Zanetti ubicados en el Hotel San Cristóbal, la Catedral Nuestra Señora de la Consolación y el Instituto Politécnico Loyola, lucen descuidados y faltos de restauración especializada.

Recursos Naturales y Espacios Hidrográficos: El balneario La Toma y su represa de origen colonial sufren hacinamiento, invasión de sus áreas circundantes por viviendas, deforestación, proximidad de talleres mecánicos e instalaciones deficientes de saneamiento (pozos sépticos y letrinas), así como la proliferación de ventas informales en el entorno, lo que genera contaminación y una preocupante disminución de la fauna autóctona.

Infraestructura Cultural y Turística: La provincia carece de un museo municipal, señalización patrimonial y rutas turísticas estructuradas, lo que mantiene en niveles mínimos la puesta en valor de la memoria histórica. Asimismo, la escasa infraestructura hotelera representa una seria tranca para el desarrollo del turismo local y nacional.

Esta progresiva pérdida de bienes tangibles imposibilita el desarrollo de un modelo turístico sostenible y debilita la memoria histórica e identidad cultural de la comunidad sancristobalense.

UN CUARTO DEL 1%: LA REALIDAD PRESUPUESTARIA DE LA CULTURA

La deficiente política cultural de la República Dominicana tiene su causa fundamental en la simbiosis existente entre la falta de visión estratégica y la irrisoria asignación económica otorgada al sector.

Para el presente año 2026, el Presupuesto General del Estado asciende a aproximadamente 1.8 billones de pesos. Sin embargo, de esta inmensa cifra, al Ministerio de Cultura apenas se le asignan cerca de 1,400 millones de pesos.

Esta asignación representa tan solo el 0.025% del Presupuesto Nacional —es decir, un cuarto de un solo 1%—, una proporción del todo insuficiente para articular y mantener un programa mínimo, eficiente y descentralizado de fomento cultural que impacte verdaderamente a los más de once millones de habitantes del país.

Pese a que la cultura es el motor intangible que impulsa el desarrollo social, la educación cívica y la cohesión de los pueblos, las cifras demuestran que continúa relegada en las prioridades de la inversión pública.

La situación actual exige una inmediata y profunda reflexión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para revisar de manera integral las políticas públicas del sector y garantizar en el próximo Presupuesto General del Estado una partida digna, que permita proteger nuestro patrimonio tangible e intangible y fomentar el conjunto de valores, costumbres y manifestaciones que definen el ser dominicano.

Confiamos en que nuestros legisladores y el Señor Presidente de la República atenderán este llamado en favor de la memoria, la identidad y el desarrollo integral de la nación.

jpm-am