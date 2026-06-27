La construcción, minería y servicios impulsan economía RD

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Santo Domingo, 27 jun (Prensa Latina) La economía dominicana registró un crecimiento interanual de 4.7 por ciento en mayo, impulsada por la expansión de los sectores de la construcción, minería y servicios, informó hoy el Banco Central (BCRD).

Con este resultado, el incremento promedio acumulado durante los primeros cinco meses del año se sitúa en 4.2, desempeño que se produce en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el incremento de los costos del transporte global de mercancías y del petróleo, precisó la entidad.

El comportamiento de la economía durante mayo obedeció principalmente a la ampliación del valor agregado real de los sectores construcción (7.1), minería (6.4) y las actividades de servicios en su conjunto (5.3).

HOTELES, BARES Y RESTAURANTES, SALUD Y TRANSPORTE

Dentro de estas últimas sobresalieron los servicios profesionales y financieros (8.3 y 8.2, respectivamente), enseñanza (7.7), hoteles, bares y restaurantes (6.2), salud (6.1) y transporte y almacenamiento (5.1).

Asimismo, la manufactura local escaló 2.9 por ciento y la agropecuaria 2.0, mientras que la manufactura de zonas francas registró una variación de -4.1.

El BCRD explicó que el aumento de 7.1 puntos porcentuales en la construcción obedeció a la ejecución de proyectos comerciales, residenciales y turísticos de capital privado, así como por condiciones adecuadas de financiamiento.

MINERIA 6.4 FAVORECIDA POR EXTRACCION DE ORO Y PLATA

En tanto, la minería se expandió 6.4, favorecida por la extracción de oro y plata, en un contexto de precios internacionales beneficiosos para estos metales.

La manufactura local también mostró un desempeño positivo, sustentado en una mayor producción de minerales no metálicos, bebidas alcohólicas y sustancias químicas.

La actividad de hoteles, bares y restaurantes registró un alza de 6.2 en mayo, respaldada por el incremento de la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea.

INGRESARON A RD MAS DE 700 MIL TURISTAS

Durante ese mes ingresaron al país 743 mil 983 turistas, un 10.4 más que en mayo de 2025.

Por su parte, la actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas creció 8.2, resultado asociado a la expansión de 8.6 por ciento del crédito al sector privado en moneda nacional y extranjera.

El Banco Central concluyó que monitorea el desempeño de la economía nacional en un entorno internacional de elevada incertidumbre, con el objetivo de preservar la estabilidad de precios y mantener condiciones macroeconómicas adecuadas.

car/mpv