Koby Brea anuncia vestirá el uniforme R. Dominicana 2027

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PHOENIX, Arizona.– El baloncestista Koby Brea, integrante de los Phoenix Suns de la NBA, anunció su intención de vestir el uniforme de la selección nacional de República Dominicana el próximo año, una posibilidad que genera expectativas entre los aficionados dominicanos.

“Me pondré el uniforme de Dominicana el año que viene”, manifestó Brea al periodista Iván Cruz Díaz, de UnchinDpelota, durante un encuentro en el Mortgage Matchup Center, sede de los Suns.

El escolta, de nacionalidad dominicana y estadounidense, también resaltó la trayectoria del veterano Al Horford, a quien considera un referente para los jugadores que aspiran a representar al país en el baloncesto internacional.

“Al Horford está dando el ejemplo. Él es muy admirable”, expresó Brea sobre el experimentado jugador dominicano.

CAMINO A LA NBA

Brea busca consolidarse en el mejor baloncesto del mundo. Fue seleccionado en la posición número 41 del Draft de la NBA de 2025 y posteriormente llegó a los Phoenix Suns mediante un contrato dual, que le permite participar tanto con el equipo de la NBA como con su filial, los Valley Suns, de la G League.

Su eventual incorporación a la selección dominicana ampliaría las opciones del conjunto nacional, que procura fortalecer su plantilla con jugadores capaces de competir en torneos internacionales.

La declaración del escolta representa una señal positiva para los seguidores del baloncesto dominicano, aunque su participación oficial con el equipo nacional dependerá de los procedimientos correspondientes y de su disponibilidad para las competiciones.

Con su anuncio, Brea expresó su intención de representar sus raíces dominicanas y seguir el ejemplo de figuras como Horford, quien ha contribuido a proyectar el talento del país en el escenario internacional.

of-am