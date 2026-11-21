Putin cruzó ese puente al volante de un camión para demostrar que Crimea era suya. Hoy, un arco de 227 metros descansa en el fondo del estrecho.

Que nadie venga con que es “solo un puente”. Kerch era la obra con la que el Kremlin quiso grabar en hormigón la anexión de Crimea: 19 kilómetros de propaganda con carretera y vía férrea. Era también el cordón umbilical por el que pasaban tropas, munición, combustible y comida para el ejército y para tres millones de habitantes. El 16 de noviembre llegó el primer golpe. En la madrugada del 17, el arco del tramo vial se vino abajo. Moscú prometió arreglarlo pronto, pero los escombros bloquean el canal de navegación.

Un ejército lucha donde logra llegar

Rusia tiene más soldados, más tanques y más munición. Pero un tanque sin gasolina es chatarra, y un soldado sin comida es un problema para su propio mando. Kiev lo entendió y dejó de buscar un pulso de fuerza bruta que perdería. Ahora corta las venas del gigante: primero camiones, luego puentes, vías, puertos y red eléctrica. Rusia cambiaba de ruta y Ucrania golpeaba la nueva. Rusia tendía un puente de pontones y el pontón pasaba a ser diana.

Los datos ucranianos hablan de un 71 % menos de tráfico militar por la carretera R280, la ruta terrestre hacia Crimea. Son cifras de una de las partes y conviene tratarlas con cautela. Pero el racionamiento de gasolina y las colas kilométricas en las estaciones de la península las vio medio mundo. Además, las refinerías rusas llevan meses bajo ataque, y la Agencia Internacional de la Energía situó en junio su procesamiento en el nivel más bajo en más de dos décadas. Rusia es el país más grande del planeta, y ese tamaño que presumía como ventaja se le vuelve condena: todo lo que hay que mover y proteger a mil kilómetros cuesta combustible que ya no tiene.

Fabricar en vez de mendigar

Durante años, Ucrania suplicó misiles de largo alcance. Alemania se hizo la sorda con los Taurus. Washington, con Biden y con Trump, dosificó la ayuda. Tras hablar con Putin, Trump dijo que EE. UU. también necesita sus Tomahawk. Qué conveniente.

Kiev dejó de pedir y se puso a fabricar. De esa decisión nacieron el Flamingo y el dron FP-5, que según la propia industria cuesta una fracción de un Tomahawk. Son datos de parte, pero la lógica es contundente: un arma propia se usa sin pedir permiso. Contra el puente combinaron hasta seis modelos de misiles y drones, unos para saturar las defensas antiaéreas y otros para rematar la estructura.

El punto débil que no conviene ignorar

Ucrania fabrica sus armas, pero todavía no su cielo. Kiev denuncia que las terminales militares conectadas a Starlink pierden el enlace cuando el dron supera unos 161 km/h. Musk culpa al Pentágono, la Casa Blanca niega, SpaceX niega, y los interceptores pierden el hilo en pleno vuelo. Que la defensa de una nación invadida dependa del humor de un multimillonario es una vulnerabilidad estratégica de primer orden.

Defenderse no es lo mismo que invadir

Los de siempre querrán meter ambas campañas en la misma balanza. No cuela. Ucrania corta el abastecimiento de un ejército de ocupación en su propio territorio. Rusia bombardea los puentes sobre el Dniéper y la red eléctrica para partir en dos al país que invadió.

El final

Crimea depende hoy de una sola vía terrestre, justo la que Kiev lleva meses machacando. Cada convoy, cada litro de combustible y cada soldado destinado a escoltar camiones es un costo que Moscú paga por una guerra que empezó él.

Putin quiso un puente para eternizar su botín y le han dado un monumento a su fracaso. Invadió un país soberano, bombardeó ciudades y ahora ve cómo su joya de la corona se hunde en el mar. El invasor puede seguir mintiendo y prometiendo reparaciones, pero no puede reconstruir lo que perdió: la certeza de que la fuerza basta. Cada puente que cae cuenta la misma historia: quien invade lo que no es suyo termina rodeado de ruinas que él mismo levantó.

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