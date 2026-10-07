Karl Towns y los Knicks siguen distantes extensión de contrato

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NUEVA YORK.- Karl-Anthony Towns y los New York Knicks permanecen lejos de alcanzar un acuerdo para extender el contrato del pívot dominicano-estadounidense, pese a que ambas partes han manifestado su interés en continuar juntas.

Towns ha reiterado que desea permanecer en Nueva York y, desde la conclusión de las Finales de la NBA en junio, está habilitado para firmar una extensión de cuatro años y 276 millones de dólares, que lo mantendría con los Knicks hasta la temporada 2030-31.

Sin embargo, según fuentes citadas por Shams Charania, de ESPN, la última propuesta presentada por Nueva York contempla cuatro años por aproximadamente 200 millones de dólares, una diferencia considerable respecto al máximo al que Towns puede aspirar.

La principal preocupación de los Knicks está relacionada con el impacto que tendría un contrato máximo sobre el denominado segundo apron del tope salarial de la NBA. El propietario James Dolan no ha mostrado disposición a asumir los elevados costos asociados con permanecer en ese nivel salarial.

Towns, de 30 años, ha señalado que está dispuesto a buscar un punto intermedio que permita mantener la estructura del equipo y, al mismo tiempo, recibir una compensación acorde con su importancia.

“Quiero hacer algo que mantenga unido al equipo, que funcione con los Knicks y que también me valore. Nada de eso se ha acercado a suceder”, declaró Towns el lunes.

UNA PIEZA CLAVE PARA LOS KNICKS

Aunque Jalen Brunson y OG Anunoby tuvieron un papel determinante durante las Finales de la NBA, Towns también es considerado fundamental para las aspiraciones de campeonato de Nueva York.

El pívot de 2,13 metros aporta capacidad ofensiva y abre espacios para Brunson, una característica que convierte su presencia en un elemento importante dentro del sistema de los Knicks.

Su aportación defensiva también quedó de manifiesto durante las Finales, particularmente en su enfrentamiento con Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs. El francés registró porcentajes inferiores a los de la temporada regular tanto en tiros de campo como desde la línea de tres puntos durante la serie.

Los Knicks terminaron imponiéndose en cinco partidos y Towns fue una de las piezas que permitió al equipo contener al joven astro de San Antonio.

Sin Towns, Nueva York tendría como principal alternativa en la posición de pívot a Andre Drummond, lo que plantea interrogantes sobre la profundidad del equipo y sus posibilidades de mantener el nivel competitivo alcanzado.

La gran incógnita ahora es si ambas partes conseguirán acercar sus posiciones antes del inicio de la temporada o si Towns llegará al próximo verano sin una extensión, escenario que podría aumentar la presión sobre la organización y el jugador.

of-am