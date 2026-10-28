Karate celebrará Gran Final del Nido Talentos con 305 atletas

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SANTO DOMINGO. La Federación Dominicana de Karate (FEDOKARATE) anunció la celebración de la Gran Final del torneo Nido de Talentos, que reunirá a 305 atletas clasificados en las eliminatorias de las Copas Regionales realizadas en distintas provincias del país.

El certamen estará dedicado al ingeniero Ángel Acosta, presidente ad vitam de FEDOKARATE, en reconocimiento a sus aportes y trayectoria en favor del desarrollo del karate dominicano.

El anuncio fue realizado por el profesor José Luis Ramírez, presidente de la federación, quien informó que las actividades preparatorias se desarrollarán este viernes, mientras que las competencias tendrán lugar el sábado 31 de octubre en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El domingo está previsto el regreso de las delegaciones a sus respectivas localidades.

“Todos conocen la trayectoria de rotundo éxito del ingeniero Ángel Acosta, presidente ad vitam de FEDOKARATE. Este reconocimiento responde a su entrega y pasión en favor del desarrollo de esta disciplina en la República Dominicana”, expresó Ramírez.

PLATAFORMA PARA LAS FUTURAS SELECCIONES NACIONALES

El dirigente federado destacó la importancia del torneo como plataforma para identificar, desarrollar y proyectar a los atletas con potencial para integrar las futuras selecciones nacionales, con miras a los próximos ciclos olímpicos.

“Esta Gran Final Nido de Talentos tiene una significación especial, porque desde aquí comenzaremos a construir las futuras selecciones que representarán al país en los venideros ciclos olímpicos”, manifestó el presidente de FEDOKARATE en un despacho de prensa.

Ramírez explicó que la federación busca fortalecer sus programas de desarrollo, dar seguimiento a los deportistas más prometedores y establecer las bases de los equipos nacionales que asumirán los compromisos internacionales de los próximos años.

RECONOCERÁN A INSTITUCIONES COLABORADORAS

Durante el evento también serán reconocidas varias instituciones que han contribuido al crecimiento y fortalecimiento del karate dominicano.

Entre las entidades distinguidas figuran el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), el Comité Olímpico Dominicano (COD), el programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El presidente de FEDOKARATE adelantó que los titulares de estas instituciones recibirán certificados de reconocimiento como muestra de agradecimiento por el respaldo ofrecido al desarrollo de esta disciplina en la República Dominicana.

PREPARAN ASPECTOS TÉCNICOS Y ORGANIZATIVOS

Ramírez informó que la dirección técnica ha diseñado un programa especial para garantizar el desarrollo de las competencias, tomando en cuenta el número de participantes y la relevancia del certamen para el futuro del karate nacional.

La coordinación técnica está encabezada por Tony Mesa, junto al vicepresidente técnico, Antonio Volquez, y el equipo de entrenadores de FEDOKARATE, quienes trabajan en la organización y supervisión de los aspectos técnicos del torneo.

Con esta Gran Final del Nido de Talentos, la Federación Dominicana de Karate busca consolidar sus programas de formación, impulsar a las nuevas generaciones de atletas y fortalecer la preparación de los deportistas que representarán al país en futuras competiciones internacionales.

of-am