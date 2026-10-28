Junior Santos respalda a David Collado y pide unidad en PRM

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SANTO DOMINGO.– El alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, manifestó su respaldo a las aspiraciones presidenciales de David Collado y llamó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) a unificarse en torno al dirigente mejor posicionado de cara a las próximas elecciones.

Durante una entrevista en el programa Precisando, Santos sostuvo que la organización oficialista debe actuar en equipo y tomar decisiones colectivas para evitar que las diferencias internas debiliten su estructura.

El funcionario destacó el papel de los gobiernos locales en la construcción de proyectos nacionales y valoró el apoyo del presidente Luis Abinader a los ayuntamientos. Asimismo, defendió la descentralización como vía para fortalecer los servicios públicos.

En el ámbito municipal, informó que su gestión trabaja en un proyecto de transporte alimentador para conectar sectores de Los Alcarrizos con las estaciones del Metro y el Teleférico de Santo Domingo mediante pequeñas unidades de tres ruedas.

La propuesta contempla el uso de una misma tarjeta para facilitar los traslados entre estos vehículos y los sistemas de transporte masivo.

Santos también anunció un plan de interconexión vial que incluye 56 puntos entre distintos sectores del municipio, mediante la construcción de puentes, alcantarillas y nuevas vías.

Por otro lado, expresó su interés en presidir la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), entidad de la que es vicepresidente. Indicó que sus aspiraciones dependerán de las decisiones del PRM, que cuenta con la mayoría de los alcaldes del país.

El alcalde abogó por establecer mecanismos permanentes de asignación de recursos del Gobierno central a los ayuntamientos para impulsar el desarrollo local.

dh/am