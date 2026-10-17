Julianny De La Cruz avanza a la final Copa de Tenis Mangú J60

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SANTO DOMINGO.- La dominicana Julianny De La Cruz avanzó a la final de sencillos de la Copa Mangú J60, tras imponerse a la también dominicana Ana Paula Vega con marcador de 6-2, 6-2, mientras que Miguel Baquero consiguió su pase a las semifinales de la competición juvenil.

De la Cruz, primera sembrada del torneo, dominó el encuentro ante Vega para asegurar su presencia en la final de la justa, que forma parte del calendario juvenil de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Por su parte, Baquero avanzó a las semifinales luego de vencer al estadounidense Mathjias Méndez, cuarto preclasificado, por 7-5, 3-0, cuando su rival se retiró del partido.

De La Cruz también avanza a la final de dobles

En la modalidad de dobles, Julianny De la Cruz y Ana Paula Vega clasificaron a la final tras derrotar por 6-3, 6-4 a la estadounidense Sahej Lakhat y a la colombiana Luciana Roa.

El evento tiene como sede el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, con entrada gratuita para el público, y reúne a más de 100 jugadores de 20 países.

La competición se desarrolla bajo la supervisión de Wilson Joya, en representación de la Federación Internacional de Tenis (ITF), con la asistencia de Francisco de los Santos. Sergio Tobal, vicepresidente de la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis), está al frente de la dirección general del evento.

La Copa Mangú J60 otorga 60 puntos ITF a los campeones de sencillos, 36 a los finalistas y 45 a los ganadores de dobles.

Los eventos organizados por Fedotenis cuentan con el respaldo de Seaboard, El Nuevo Diario, Wilson y Ekatex.

Las Copas Mangulina y Mangú J60 Santo Domingo 2026 forman parte del calendario juvenil de la ITF y constituyen una plataforma para el desarrollo competitivo de jóvenes tenistas que buscan sumar experiencia, elevar su nivel de juego y proyectarse en el ámbito internacional.

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