Juez ordena revelar contenido censurado archivos de Epstein

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LOS ÁNGELES.- Un juez federal ordenó al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) revelar el contenido censurado en páginas divulgadas de los archivos del caso Jeffrey Epstein, que incluyen varios correos electrónicos sobre videos y actividad sexual con mujeres menores de edad, o justificar por qué decidió suprimir esa información.

El juez del Distrito de Columbia Emmet Sullivan dio al gobierno del presidente Donald Trump hasta el 2 de julio para cumplir con la orden.

Demanda por ocultamiento

El mandato judicial responde a una demanda presentada por la periodista independiente Katie Phang, quien alega que el DOJ ha ocultado información relevante que el público tiene derecho a conocer.

Entre la información tachada por el gobierno se encuentran “al menos ocho intercambios de correos electrónicos con el Sr. Epstein sobre un ‘video de tortura’ y actividad sexual con mujeres jóvenes, incluidas menores de edad”, según la orden del juez.

Entrevista sobre Trump

También se requiere que se divulgue la entrevista censurada de una mujer que afirmó haber sido abusada por el presidente Donald Trump cuando era menor.

Además, el DOJ deberá publicar un registro detallado de todas las partes censuradas en los archivos ya divulgados sobre Epstein.

Críticas por manejo de archivos

El gobierno de Trump ha sido criticado por su gestión de los archivos Epstein. En febrero pasado, el DOJ retiró de su página web miles de documentos relacionados con el caso tras denuncias de que la identidad de las víctimas había sido comprometida.

Abogados de las sobrevivientes afirmaron que las deficiencias en la edición de los archivos habían “trastocado” la vida de casi 100 víctimas.

La divulgación de los archivos fue ordenada tras la aprobación de una medida en ambas cámaras del Congreso que obligaba al DOJ a hacer públicos los documentos relacionados con Epstein.

Millones de documentos

Desde diciembre pasado se han revelado millones de documentos —incluidos correos electrónicos y fotografías— vinculados a las investigaciones federales sobre Epstein y su muerte en 2019, mientras permanecía bajo custodia a la espera de juicio. Gran parte de ese material sigue censurado.