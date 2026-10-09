Juez decidirá cambio de cargos a los Espaillat el próximo día 16

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat a su salida del tribunal.

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SANTO DOMINGO.– El juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, decidirá el próximo viernes 16 de octubre si acoge o rechaza la solicitud de modificación y ampliación de la calificación jurídica contra Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el desplome del techo de la discoteca Jet Set.

La decisión fue anunciada este jueves, durante la reanudación del juicio, luego de que abogados de varias víctimas solicitaran cambiar los delitos involuntarios atribuidos a los imputados por infracciones dolosas o voluntarias.

El magistrado explicó que necesita evaluar las pruebas presentadas durante el proceso para determinar si procede modificar o ampliar la calificación jurídica propuesta por los querellantes.

“Para decidir un incidente de este tipo, necesariamente el tribunal debe valorar pruebas”, expresó González, quien aclaró que la decisión no determinará la culpabilidad o inocencia de los hermanos Espaillat, sino únicamente si corresponde modificar los cargos.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

El juez también indicó que debe examinar si la nueva calificación jurídica excede la competencia de la Cuarta Sala Penal, que conoce infracciones castigadas con hasta diez años de prisión.

González afirmó que resolverá el incidente conforme a la ley y la Constitución, y subrayó que el caso debe abordarse desde una perspectiva estrictamente jurídica.

Asimismo, señaló que la defensa tuvo oportunidad de responder a los planteamientos de los querellantes, después de disponer de una semana para preparar sus argumentos. Aunque estaba previsto escuchar una réplica y una contrarréplica, el magistrado consideró suficiente el debate y dio por concluida esa fase.

SOLICITUD DE LOS ABOGADOS DE LAS VÍCTIMAS

Los representantes de Gregory Adames y otras nueve víctimas pidieron revisar la calificación jurídica e incorporar la acusación alterna depositada el 20 de febrero de 2026.

La propuesta contempla la aplicación de los artículos 295, 259 y 260 del Código Penal, así como disposiciones de la Ley 687-82 y de la Ley 6200, relacionadas con el ejercicio de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura.

Los abogados solicitaron, además, que, si se aprueba el cambio, se conceda a la defensa un plazo razonable para estudiar los nuevos cargos y reorganizar su estrategia, en garantía del debido proceso.

an/am