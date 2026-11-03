Judocas ganan cuatro medallas en Miami Open Panamericano

La delegación de judo que se dio cita al open Panam de Miami.

SANTO DOMINGO. Robert Florentino y José Nove se alzaron con sendas medallas de plata, mientras que Moira Morillo y Eiraima Silvestre consiguieron el bronce en sus respectivas categorías en el Miami Open Panamericano de Judo celebrado en Gainesville, Florida.

El Miami Panamericano Open 2026 de Judo entregó puntos para la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Además de las cuatro preseas, el seleccionado de judo ocupó el séptimo lugar general en la tabla. La participación de la delegación nacional en el Open Panamericano fue posible al apoyo del Grupo Creando Sueños Olímpicos (Creso) y el Ministerio de Deportes.

Florentino se quedó con la plata al caer en la final -100 kilos ante Iván Silva, de Cuba. Los metales de bronce quedaron en manos de Ivo Dargoltz, de Argentina, y Chino Sy, de Filipinas.

En +100 kilos, José Nova logró la plata al ser derrotado por el cubano Andy Granda, quien se colgó el oro. El bronce fue para el estadounidense Andrés Williams.

Moira Morillo, en +78 kilos, obtuvo el bronce al caer en la semifinal la venezolana Karen León, quien conquistó el oro al doblegar en la final a Dayanara Curbelo Travieso, de Cuba.

En -78 kilos, Eiraima Silvestre fue superada en la semifinal por la venezolana Elvismar Rodríguez, quien ganó el oro al superar en la final a Lianet Cordona, de Cuba.

Coral Velásquez, en -52 kilos, y Clara Barinas, en -63 kilos, ocuparon sendos quintos lugares.

Los atletas estuvieron acompañados del entrenador Wander Mateo y el árbitro Rolando Robles. El Panamericano Miami Open 2026 de Judo contó con la participación de 251 atletas, incluidos 142 hombres y 109 damas, provenientes de 40 países de cuatro continentes.

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