Judocas compiten este sábado en el Panamericano Open 2026

SANTO DOMINGO. Con un total de siete atletas, la República Dominicana tomará parte en el Miami Panamericano Open 2026 de Judo que tendrá lugar este sábado y domingo en Gainesville, Florida, avalado por la Federación Internacional de Judo (IJF).
La delegación criolla hizo el viaje con el apoyo del Grupo Creando Sueños Olímpicos (Creso), y el Ministerio de Deportes.
El Open Panamericano de Judo entregará puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
En femenino competirán Eiraima Silvestre, en -78 kilos; Moira Morillo, en +78 kilos; Esmeralda Damiano, en -70 kilos; Clara Barinas, en -53 kilos, y Coral Velásquez, en -52 kilos.
Además, hicieron el viaje Robert Florentino, de la categoría -100 kilos, y José Nova, en +100 kilos.
Los atletas están acompañados del entrenador Wander Mateo y el árbitro Rolando Robles.
El Panamericano Miami Open 2026 de Judo contará con la participación de 251 atletas, incluidos 142 hombres y 109 damas, provenientes de 40 países de cuatro continentes.
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