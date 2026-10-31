Judocas compiten este sábado en el Panamericano Open 2026

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SANTO DOMINGO. Con un total de siete atletas, la República Dominicana tomará parte en el Miami Panamericano Open 2026 de Judo que tendrá lugar este sábado y domingo en Gainesville, Florida, avalado por la Federación Internacional de Judo (IJF).

La delegación criolla hizo el viaje con el apoyo del Grupo Creando Sueños Olímpicos (Creso), y el Ministerio de Deportes.

El Open Panamericano de Judo entregará puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En femenino competirán Eiraima Silvestre, en -78 kilos; Moira Morillo, en +78 kilos; Esmeralda Damiano, en -70 kilos; Clara Barinas, en -53 kilos, y Coral Velásquez, en -52 kilos.

Además, hicieron el viaje Robert Florentino, de la categoría -100 kilos, y José Nova, en +100 kilos.

Los atletas están acompañados del entrenador Wander Mateo y el árbitro Rolando Robles.

El Panamericano Miami Open 2026 de Judo contará con la participación de 251 atletas, incluidos 142 hombres y 109 damas, provenientes de 40 países de cuatro continentes.

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