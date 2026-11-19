SANTO DOMINGO. Cuatro atletas partieron a Uzbekistán para tomar parte en el Campeonato Mundial Junior de Judo 2026 que se celebrará del 19 al 22 de este mes y que entregará puntos para el ranking mundial de la categoría.

La participación de la delegación es posible al apoyo de la Federación Internacional de Judo (FIJ), según dio a conocer el licenciado Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo).

La representación criolla está integrada por Yarelis Lucas, -48 kilos; Samantha Josefa, -52 kilos; Diego García, -60 kilos, y José Miguel Brache, +100 kilos.

Los atletas juveniles están acompañados por el entrenador Juan Carlos Jacinto y ya se encuentran en Uzbekistán desde el pasado lunes 16 de este mes, participando además en un campamento de entrenamiento auspiciado por la FIJ.

La participación de los judocas criollos en el mundial forma parte del programa de actividades que lleva a cabo la Fedojudo con el propósito de desarrollar a los talentos de la categoría juvenil.

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