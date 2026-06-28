Juan Soto pega triple y los Mets de Nueva York cortan racha

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NUEVA YORK.- El dominicano Juan Soto conectó un triple productor de una carrera para contribuir a la victoria de los New York Mets por 6-2 sobre los Philadelphia Phillies, poniendo fin a una racha de siete derrotas consecutivas del conjunto neoyorquino.

Soto impulsó una carrera con su batazo de tres bases en la séptima entrada y posteriormente anotó gracias a un elevado de sacrificio de Bo Bichette, ampliando la ventaja de los Mets. El jardinero dominicano terminó el encuentro con dos imparables y una carrera remolcada, siendo una de las figuras ofensivas del equipo.

La remontada de Nueva York comenzó en el sexto episodio con un triple de dos carreras de Francisco Lindor que empató el partido, seguido por un sencillo productor de dos anotaciones de A.J. Ewing. El relevo de los Mets se encargó de preservar la ventaja tras una sólida actuación del abridor Christian Scott en su regreso de la lista de lesionados.

Con este triunfo, los Mets cortaron una racha de siete reveses consecutivos y obtuvieron una importante victoria ante uno de sus rivales de división.

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