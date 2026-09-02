Jóvenes RD compiten en Motor Film Awards con «Meant to be Driven»

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SANTO DOMINGO.- La pasión por los automóviles y la producción audiovisual llevó al especialista en cinematografía automotriz Danny Rosario y a un equipo de jóvenes dominicanos a competir en uno de los principales escenarios internacionales de la industria.

Rosario fue nominado junto a los demás integrantes del proyecto a los Motor Film Awards, considerados uno de los reconocimientos de mayor relevancia dentro de la cinematografía vinculada al mundo automotriz, por el cortometraje independiente «Meant to be Driven».

La producción fue seleccionada en la categoría Independent Film, luego de competir entre más de 200 participantes, según informó Rosario.

La ceremonia de premiación está prevista para el 14 de noviembre en Los Ángeles, California, en el Petersen Automotive Museum, reconocido internacionalmente por su vínculo con la historia y la cultura del automóvil.

Rosario explicó que no se trata de una producción comercial, sino de un cortometraje independiente de aproximadamente diez minutos, realizado por un equipo integrado únicamente por cinco jóvenes, quienes han desarrollado gran parte de sus conocimientos mediante la práctica y el perfeccionamiento de sus propias habilidades.

«Realmente el grupo no ha participado en una película comercial, sino que desarrolló de manera independiente un cortometraje de aproximadamente diez minutos, realizado por un equipo integrado por apenas cinco jóvenes», señaló.

Destacó que la producción nació de la inquietud y la pasión de sus integrantes por los automóviles y la creación audiovisual, con la intención de demostrar hasta dónde podían llegar con los recursos, conocimientos y capacidades desarrollados de manera independiente.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA PASIÓN AUTOMOTRIZ

El cortometraje invita a los propietarios de automóviles exóticos a disfrutar realmente de sus vehículos, conducirlos y experimentar las prestaciones de máquinas que, en muchos casos, permanecen almacenadas durante años.

«El corto básicamente llama a los coleccionistas de vehículos exóticos a darles uso a los vehículos que realmente están destinados a ser manejados, a darles millas, no dejarlos cogiendo polvo», sostuvo.

La producción muestra las dos perspectivas que existen dentro de ese universo: la de los coleccionistas que poseen numerosos vehículos y mantienen buena parte de ellos almacenados, y la de aquellos propietarios que optan por conducir sus automóviles, acumular kilómetros y disfrutarlos plenamente.

Resaltó que uno de los aspectos más significativos es la dimensión visual alcanzada por una producción de equipo tan reducido.

Explicó, al observar el resultado final podría pensarse que detrás del cortometraje trabajó un equipo de entre 20 y 30 personas, cuando en realidad fueron únicamente cinco.

Para el especialista, el resultado constituye una muestra del potencial creativo y técnico de jóvenes dominicanos que, aun fuera de los esquemas tradicionales de formación, pueden competir en escenarios internacionales.