Paliza pide a la ONU fortalecer cooperación contra el hambre

Paliza durante su intervención en el Diálogo Ministerial de Alto Nivel “De la salida del mapa del hambre a la sostenibilidad del logro en América Latina y el Caribe”.

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NUEVA YORK.– El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, llamó este martes a fortalecer la cooperación regional para sostener los avances en la lucha contra el hambre, al presentar la experiencia de República Dominicana ante representantes de América Latina y el Caribe.

Lo hizo durante su intervención en el Diálogo Ministerial de Alto Nivel “De la salida del mapa del hambre a la sostenibilidad del logro en América Latina y el Caribe”, celebrado en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

RD REDUJO SUBALIMENTACIÓN A MENOS DE 2.5 %

El funcionario destacó que la prevalencia de subalimentación en República Dominicana pasó de 21.3 % en 2006 a menos de 2.5 %, umbral establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), resultado que permitió al país salir del denominado Mapa del Hambre.

Atribuyó este avance a una combinación de mayor producción agropecuaria, incremento de los ingresos de los hogares, reducción de la pobreza y fortalecimiento de los programas de protección social.

Paliza señaló que el país suple más del 80 % del consumo nacional de alimentos y que el Índice de Producción Bruta de Alimentos per cápita aumentó 122 % entre 2004 y 2024.

También resaltó que entre 2015 y 2025 la pobreza general disminuyó de 41.1 % a 17.3 %, mientras la pobreza extrema pasó de 8.7 % a 2.2 %. Mencionó programas como Alimentación Escolar, Aliméntate, Bono Gas y la ampliación de los Comedores Económicos.

COOPERACIÓN REGIONAL

El ministro advirtió que salir del Mapa del Hambre no constituye un punto de llegada y planteó profundizar la cooperación Sur-Sur y triangular para compartir experiencias y buenas prácticas.

El encuentro fue moderado por el viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, Luis Gregorio Madera Sued, y reunió a representantes de Brasil, Chile, Guyana y la FAO.

Los participantes abordaron mecanismos para evitar retrocesos y acordaron utilizar las experiencias compartidas como insumos para una hoja de ruta regional de cooperación.

an/am