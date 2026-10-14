José Marmolejos conecta su primer jonrón en pretemporada

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BOCA CHICA. – El inicialista José Marmolejos conectó su primer cuadrangular de la pretemporada con los bicampeones nacionales Leones del Escogido, que cayeron 9-6 ante los Toros del Este en un partido celebrado en la academia de los Yankees de Nueva York.

Marmolejos disparó su jonrón en la parte baja del séptimo episodio, un batazo de dos carreras con el que contribuyó a la reacción ofensiva de los escarlatas, que anotaron cuatro veces en esa entrada para tomar ventaja momentánea.

LOS ROJOS REACCIONARON EN EL SÉPTIMO

El Escogido fabricó su rally con imparables de Stiven Martínez, Erick Torres y Guillermo Rosario, además del cuadrangular de Marmolejos. Sin embargo, los capitaleños no pudieron conservar la ventaja y terminaron cediendo ante el conjunto romanense.

Alejandro Mejía también sobresalió con el madero al conectar un doble remolcador y anotar posteriormente otra carrera para los Leones.

Desde el montículo, los importados Derek West, Reid VanScoter y Brian McKenna se combinaron para lanzar tres entradas sin permitir carreras, con apenas un hit permitido, dos ponches y ningún boleto.

MARMolejos LIDERA LA OFENSIVA ESCARLATA

Marmolejos terminó de 3-1, con jonrón, dos carreras anotadas y dos impulsadas. Mejía bateó de 4-1, con doble, una anotada y una remolcada; Torres se fue de 2-1, con una anotada y una transferencia, mientras que Martínez terminó de 2-1, con una carrera impulsada.

Por los Toros del Este, Dawel Lugo bateó de 3-2, con dos carreras producidas y una anotada. Ismael Alcántara también conectó dos imparables en tres turnos, incluido un doble, y anotó una carrera.

Con el resultado, los Leones colocaron su récord de pretemporada en 2-2 y se preparan para enfrentar este sábado a las Estrellas Orientales, a las 5:00 de la tarde, en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

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