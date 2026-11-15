José Luis Vásquez y Yenny Suero ganan carrera 5K del club Naco

SANTO DOMINGO.– José Luis Vásquez y Yenny A. Suero Samboy se proclamaron campeones absolutos en las ramas masculina y femenina, respectivamente, de la tradicional carrera familiar 5K organizada por el Club Deportivo Naco, con motivo de su 68 aniversario.

Vásquez completó el recorrido en 21 minutos y 12 segundos, mientras que Suero Samboy cruzó la meta con un tiempo de 26 minutos y 34 segundos, para convertirse en las principales figuras de la competencia.

La actividad, que se celebra desde 2010, reunió a participantes de entre cinco y 87 años, en una jornada caracterizada por la integración familiar, el entusiasmo y la confraternidad entre distintas generaciones de socios.

GANADORES EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS

En masculino, Víctor A. Priet Guzmán ganó la categoría de 13 años y menos, con 34:27, mientras Pablo Augusto Yermenos dominó la división de 14 a 17 años, con 27:02.

Jean Francisco Utate se impuso en el grupo de 18 a 30 años, con 24:34, y Andrés Saúl Núñez Jiménez encabezó la categoría de 31 a 50 años, con 21:23.

En las divisiones de 51 a 59 años y 60 años o más triunfaron Amable Gerdo, con 28:49, y Julio Espaillat, con 30:31, respectivamente.

En femenino, Lorena Gross Gómez ganó la categoría de 13 años y menos, con 50:11; Saray Castillo Sánchez se impuso en 14 a 17 años, con 44:46, y Marlene Fanini Minaya conquistó el primer lugar en 18 a 30 años, con 45:00.

TRADICIÓN DEPORTIVA Y FAMILIAR

El recorrido comprendió las calles que rodean las instalaciones del Club Deportivo Naco.

La jornada contó con la presencia del presidente de la entidad, Mario Álvarez, y del delegado deportivo de la Junta Directiva, Luis Brea.

La carrera 5K reafirma su importancia dentro de las celebraciones aniversarias del Club Naco, como espacio para promover la actividad física, la convivencia y la participación familiar.

of-am