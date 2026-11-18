SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, llamó a las organizaciones políticas a recuperar la confianza de la población mediante resultados concretos, coherencia y propuestas que respondan a las necesidades de los ciudadanos.

El dirigente advirtió que el creciente número de personas que no se identifican con ningún partido representa una señal de alerta para la democracia dominicana y refleja el distanciamiento entre la actividad política y las condiciones de vida de la población.

Pujols citó que el 86 % de los dominicanos considera que sus esfuerzos y decisiones, incluida su participación democrática, no necesariamente se traducen en mejores condiciones de vida.

«Al final, con el ninguno, se puede erosionar el cemento que nos mantiene unidos como sociedad, que es la confianza los unos en los otros, y frente a eso los partidos tenemos que ser críticos», expresó durante su participación en el evento Under Forty, organizado por la revista Mercado.

Aunque reconoció el papel de las organizaciones partidarias en la estabilidad política, la paz social y el crecimiento económico de las últimas cinco décadas, consideró que la competencia electoral ha desplazado temas esenciales del debate público.

En ese sentido, propuso priorizar asuntos como educación, empleo, salud, economía y futuro del trabajo, mediante una visión de nación que trascienda los períodos electorales.

Asimismo, planteó que los partidos deben fortalecer la formación de sus dirigentes sobre tres pilares: capacidad de ejecución, claridad de propósito y coherencia.

«La confianza es un asunto de coherencia, y para la actividad política la coherencia es fundamental», enfatizó Pujols, al insistir en que la democracia debe traducirse en mejoras perceptibles para la ciudadanía.

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