Johnny Pujols denuncia deterioro de servicios básicos con PRM

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NAGUA.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, criticó la gestión del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en salud, seguridad ciudadana y electricidad, al considerar que prioriza la propaganda sobre las soluciones.

Durante una jornada política en la provincia María Trinidad Sánchez, Pujols cuestionó las dificultades de acceso a medicamentos de alto costo y reclamó respuestas sobre las denuncias de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El dirigente sostuvo que la situación afecta a pacientes que necesitan tratamientos y obliga a algunas familias a asumir gastos médicos que deberían estar cubiertos por el seguro público.

También criticó la política de seguridad ciudadana y afirmó que los niveles actuales de homicidios reflejan una pérdida de avances registrados entre 2012 y 2019. Aclaró que ese indicador no abarca todos los delitos que afectan a la población.

En materia migratoria, cuestionó los anuncios oficiales sobre el blindaje fronterizo y el despliegue de 10,000 soldados, al considerar que los resultados no se corresponden con las promesas gubernamentales.

Pujols también denunció los apagones y el costo del servicio eléctrico, pese a que los usuarios continúan pagando sus facturas. Además, estimó en US$2,000 millones el monto del subsidio destinado al sector.

En el plano político, aseguró que el PLD trabaja en su reorganización con miras a las elecciones de 2028 y afirmó que la organización buscará recuperar terreno electoral.

La agenda incluyó encuentros con dirigentes, actividades con jóvenes e inauguraciones de locales partidarios en El Pozo y Nagua, como parte de los esfuerzos de fortalecimiento de la estructura política.

dh/am