Johnny Pujols denuncia deterioro de servicios básicos con PRM

NAGUA.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, criticó la gestión del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en salud, seguridad ciudadana y electricidad, al considerar que prioriza la propaganda sobre las soluciones.
Durante una jornada política en la provincia María Trinidad Sánchez, Pujols cuestionó las dificultades de acceso a medicamentos de alto costo y reclamó respuestas sobre las denuncias de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El dirigente sostuvo que la situación afecta a pacientes que necesitan tratamientos y obliga a algunas familias a asumir gastos médicos que deberían estar cubiertos por el seguro público.
También criticó la política de seguridad ciudadana y afirmó que los niveles actuales de homicidios reflejan una pérdida de avances registrados entre 2012 y 2019. Aclaró que ese indicador no abarca todos los delitos que afectan a la población.
En materia migratoria, cuestionó los anuncios oficiales sobre el blindaje fronterizo y el despliegue de 10,000 soldados, al considerar que los resultados no se corresponden con las promesas gubernamentales.
Pujols también denunció los apagones y el costo del servicio eléctrico, pese a que los usuarios continúan pagando sus facturas. Además, estimó en US$2,000 millones el monto del subsidio destinado al sector.
En el plano político, aseguró que el PLD trabaja en su reorganización con miras a las elecciones de 2028 y afirmó que la organización buscará recuperar terreno electoral.
La agenda incluyó encuentros con dirigentes, actividades con jóvenes e inauguraciones de locales partidarios en El Pozo y Nagua, como parte de los esfuerzos de fortalecimiento de la estructura política.
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