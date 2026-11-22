La crisis que atraviesa Haití obliga a la República Dominicana a reflexionar sobre su soberanía, su seguridad y el futuro de la isla.

Joaquín Balaguer, en sus obras La realidad dominicana y La Isla al revés, abordó con profundidad las implicaciones históricas, políticas y geopolíticas de la cuestión haitiana. Sus reflexiones permiten identificar principios que probablemente habrían orientado su posición ante la realidad actual.

Joaquín Balaguer habría defendido el derecho dominicano a proteger su integridad territorial, controlar sus fronteras y aplicar sus leyes migratorias. También habría comprendido que una frontera segura requiere desarrollo económico, infraestructuras y mejores condiciones de vida para sus comunidades.

El doctor Balaguer habría sustentado que la República Dominicana no puede ser convertida en responsable de resolver los problemas históricos, políticos y económicos de Haití. La comunidad internacional, con cierta culpabilidad, especialmente las potencias que han tenido influencia en su historia, deben asumir compromisos concretos.

La solidaridad dominicana no puede convertirse en una obligación unilateral. Nuestro país puede cooperar, como lo ha hecho en múltiples oportunidades, pero nunca renunciar a sus derechos soberanos.

El presidente Balaguer habría opinado que la solución de la crisis no es un cambio de gobierno o unas elecciones con un deficiente registro electoral y una escasísima participación ciudadana, lo que dejaría desnudas de legitimidad a las autoridades que surjan en esas condiciones, sino el pleno restablecimiento de la autoridad del Estado haitiano. así como su total reconstrucción, incluyendo unas Fuerzas Armadas profesionales, disciplinadas y subordinadas a la autoridad civil, capaces de contribuir a la recuperación del control territorial y al combate de las organizaciones criminales.

El narcotráfico, el tráfico de armas y las bandas criminales representan amenazas para toda la isla. A ello se suma la necesidad de observar responsablemente la influencia de potencias como China e Irán en el Caribe, siempre sobre la base de hechos comprobables.

En La isla al revés, el doctor Balaguer también examinó fórmulas de cooperación y confederación entre ambos pueblos. Esto demuestra que su pensamiento no se limitaba a la defensa fronteriza: reconocía la necesidad de entendimiento sin sacrificar la identidad ni la soberanía de cada nación.

De sus reflexiones pueden extraerse cinco orientaciones fundamentales:

1. Defender la soberanía y la integridad territorial dominicanas

2. Desarrollar económica y socialmente la frontera.

3. Mantener una política migratoria firme y respetuosa de la ley.

4. Promover la reconstrucción institucional de Haití.

5. Exigir una participación efectiva de la comunidad internacional.

Joaquín Balaguer, con su extraordinaria visión comprendió que la cuestión haitiana no era un problema circunstancial sino una realidad de profundas consecuencias para el destino dominicano.

Advirtió la importancia de la soberanía, la fragilidad institucional de Haití, el equilibrio de la isla y la responsabilidad de las grandes potencias.

Su extraordinaria visión consistió en comprender que la estabilidad de la República Dominicana estaba estrechamente vinculada a la evolución de Haití y que nuestra soberanía debía defenderse, al mismo tiempo que se reclamaba una solución internacional responsable para la crisis de ese país.

Hoy, ante la gravedad de los acontecimientos, su pensamiento adquiere renovada actualidad. La posteridad tiene la responsabilidad de reconocer la previsión histórica de un estadista que supo mirar más allá de las circunstancias de su época y preocuparse por la permanencia, la soberanía y el destino de la nación dominicana.

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