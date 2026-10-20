Jesús «Chú» Vásquez cuestiona militancia de Collado en el PRM

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SANTO DOMINGO.— El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y cónsul dominicano en Nueva York, Jesús «Chú» Vásquez, afirmó que el ministro de Turismo, David Collado, no pertenece a la dirigencia de esa organización ni ha desarrollado actividad política en sus filas.

Durante una intervención difundida por RCC Media, Vásquez cuestionó la vinculación partidaria de Collado en momentos en que comienzan a intensificarse las discusiones internas sobre las aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2028.

Las declaraciones se producen en medio del posicionamiento de distintas figuras del oficialismo de cara a la selección de la candidatura presidencial del PRM, un proceso que comienza a generar debates sobre la militancia y la trayectoria política de los posibles aspirantes.

El pronunciamiento de Vásquez coloca en el centro de la discusión la relación de Collado con la estructura partidaria y su eventual participación en la contienda interna de la organización oficialista.

ENCUESTA

David Collado encabeza las preferencias entre los aspirantes presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con un 39.4 % de apoyo en la población general y un 49.9 % entre los miembros de esa organización, según una encuesta de ACD Media.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, ocupa el segundo lugar, con un 18.3 % entre la población general y un 24.6 % entre los militantes del partido oficialista.

En cuanto a la intención de voto por organizaciones políticas, el PRM obtiene un 29.7 %, por delante de la Fuerza del Pueblo (FP), con un 21.7 %, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con un 17.2 %.

El estudio se realizó del 9 al 11 de octubre de 2026, con una muestra de 1,200 personas y un nivel de confianza declarado del 95 %.

dh/am