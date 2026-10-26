Jergens promueve detección temprana del cáncer de mama

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Jergens apoya la prevención del cáncer de mama

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SANTO DOMINGO.– Jergens presentó la campaña «Va más allá de la piel» para promover la prevención del cáncer de mama y la detección temprana, en el marco del mes de sensibilización sobre esta enfermedad.

Por sexto año consecutivo, la marca realizará donativos a la Fundación ONCOSERV y al Patronato de la Liga contra el Cáncer, en apoyo a la labor que ambas instituciones llevan a cabo con pacientes afectados por esta condición.

Como parte de la iniciativa, Jergens y su distribuidor exclusivo en República Dominicana, Inversiones y Negocios, S. A. (INESA), organizaron actividades de concientización e integración con sus colaboradores para fomentar la difusión de información preventiva en sus familias y comunidades.

Pedro Alorda, presidente de INESA, destacó la importancia de asumir esta causa como una responsabilidad colectiva.

«Apoyar esta causa va mucho más allá de una campaña: es crear conciencia y acompañar a quienes enfrentan esta enfermedad. Aunque afecta principalmente a las mujeres, el cáncer de mama también puede presentarse en los hombres. Por eso, la detección temprana es un mensaje para todos», expresó.

A través de «Va más allá de la piel», Jergens busca mantener la conversación sobre esta enfermedad durante todo el año y promover el cuidado de la salud como una prioridad.

 

dh/am

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