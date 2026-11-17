Washington (EFE).- El cofundador de Nvidia Jensen Huang comparecerá el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos, informó el Comité de Asuntos Exteriores del Capitolio este martes.

Huang accedió a responder a preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes en una comparecencia a puerta cerrada sobre amenazas para la seguridad nacional después de haber dimitido a causa del supuesto caso de espionaje en el que se ha visto envuelto y tras confesar sus infidelidades.

También acudirá el asesor jurídico general de Nvidia, Tim Teter, que, igual que Huang, accedió voluntariamente a comparecer ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el Comité Especial sobre el Partido Comunista Chino, creado en el Congreso, y el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

«Esperamos escuchar a Jensen Huang y Tim Teter sobre su papel sobre una posible violación de nuestra seguridad nacional», declararon los representantes Brian Mast, John Moolenaar y Rick Crawford, presidentes de los comités.

«El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel del Sr. Huang y de Nvidia al permitir que agentes peligrosos de la República Popular China accedieran a nuestros chips más avanzados, así como sobre el papel de un posible agente de inteligencia chino en este escándalo», aseguraron los legisladores en un comunicado.

Huang admite «la responsabilidad de sus errores»

Asimismo, Huang admitió «la responsabilidad de sus errores» y dijo que quiere recuperar su cargo si el Consejo así lo desea, en su primer mensaje desde que dimitió el pasado jueves.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este lunes a favor de que el empresario vuelva a liderar la compañía, al igual que el magnate Elon Musk, que se ha sumado a una campaña para apoyar a Huang y que ha recabado más de 180.000 firmas.

Huang, que estuvo al frente de la compañía estrella de la inteligencia artificial (IA) por más de tres décadas, reconoció en el mensaje que «no estuvo a la altura de los estándares que se esperan» y que cometió «errores graves» en su vida personal.

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