Jefe de la Cepal ve crecimiento económico motor de desarrollo

Santiago de los Caballeros (República Dominicana), 7 oct (EFE).- El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, abogó este miércoles por el crecimiento económico como motor para el desarrollo social, al inaugurar el 41º período de sesiones del organismo.
«El crecimiento económico no es todo, pero sin crecimiento alto y sostenido es muy difícil impulsar los cambios que nuestras sociedades necesitan», manifestó el jefe de la Cepal en la apertura del periodo de sesiones en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
Salazar-Xirinachs agregó que, «sin crecimiento es muy difícil generar empleo de calidad, reducir la pobreza, construir infraestructura, financiar los sistemas de educación, salud y protección social, elevar la productividad y proteger y gestionar adecuadamente nuestros recursos naturales». EFE
EL MISMO CUENTO QUE HEMOS VINIENDO ESCUCHANDO. LA VIDA SE HACE MAS DIFICIL, ESTOS PARASITOS SON LOS UNICOS QUE SUS BOLSILLOS AUMENTAN, CADA DIA, CADA DECADA ES LA MISMA ALARACA. INVENTARON UN BANCO MUNDIAL, UN CLUB DE PARIS UN FOMDO MONERTARIO INTERNACIONAL Y CADA DIA, CADA DECADA ESOS PAISES A LOS CUALES ELLOS ENDEUDAN SE HACEN MAS DEFICIENTES, HASTA LOS PROPRIO PAISES «DESARROLLADOS» DEBEN MAS DE LO QUE PRODUCEN. LOS NUMEROS ESTAN AHI
CRISIS SOBRE CRISIS…EEUU ES EL PAIS MAS ENDEUDADO DEL MUNDO. VIVEN IMPRIMIENDO DINERO SIN TENER UNA BASE DE SUSTENTO….NO VEO A ESTOS PARASITOS CRITICANDO A EEUU, A LA UNION EUROPEA, A JAPON ETC ETC ETC POR TENER MAS DEUDAS DE LO QUE PRODUCEN. LOS QUIERAN SABER LA REALIDAD VAYAN A WORLD DEBT CLOCK . ORG. LOS MEDIOS VENDIDOS SOLO LAVAN CEREBROS Y NO DICEN LA VERDAD.
Esa es la mentalidad dé los ricos. Los «ricos» son unos pobres con buena representación. Crecimiento a base de préstamos sólo funciona sí tienes una necesidad para algo qué té va a ayudar a producir. Él problema está en la corrupción dé los qué manejan él presupuesto qué sé embolsillan él dinero tomado prestado a nombre del Estado en lugar de invertirlo en sectores o proyectos productores.