Jefe de la Cepal ve crecimiento económico motor de desarrollo

«El crecimiento económico no es todo, pero sin crecimiento alto y sostenido es muy difícil impulsar los cambios que nuestras sociedades necesitan», manifestó el jefe de la Cepal en la apertura del periodo de sesiones en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Salazar-Xirinachs agregó que, «sin crecimiento es muy difícil generar empleo de calidad, reducir la pobreza, construir infraestructura, financiar los sistemas de educación, salud y protección social, elevar la productividad y proteger y gestionar adecuadamente nuestros recursos naturales». EFE