JCE insta a militares, policías y menores a retirar nueva cédula

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SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) llamó este viernes a menores de edad, policías y militares que completaron el proceso para obtener la nueva cédula y recibieron una certificación a acudir a cualquier centro de cedulación para retirar el documento.

El organismo exhortó también a quienes pertenecen a estos grupos y aún no han iniciado la renovación o solicitarán el documento por primera vez a realizar el trámite lo antes posible.

En cuanto a los extranjeros con residencia legal en el país, la JCE informó que aquellos que actualizaron sus datos y recibieron una certificación pueden retirar la tarjeta en cualquiera de los tres centros habilitados para esa población.

La entrega también está disponible en la sede central del organismo electoral, situada frente a la Plaza de la Bandera.

Sin embargo, los extranjeros residentes legales que solicitarán la cédula por primera vez deberán acudir exclusivamente a los centros especializados ubicados en el Distrito Nacional y en el distrito municipal de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

La institución recomendó consultar sus canales oficiales para obtener información sobre los requisitos y procedimientos de renovación o primera emisión del documento.

dh/am