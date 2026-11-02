Javier García rechaza nuevos impuestos marbetes vehículos

SAN PEDRO DE MACORÍS.– El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, rechazó la disposición del Gobierno de establecer nuevos impuestos a los marbetes de vehículos y a los paneles solares, al considerar que esas medidas representan una carga adicional para la población.

García calificó de inaceptable el gravamen de un 25 % a los paneles solares y afirmó que esa disposición equivale a colocarle un impuesto al sol.

«Según el ritmo como van las cosas, la población no debe sorprenderse de que le pongan impuestos al aire que respira», expresó el dirigente político.

ENCUENTRO REGIONAL DEL PLD

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro regional de coordinación y orientación celebrado en San Pedro de Macorís, con la participación de dirigentes y militantes que respaldan sus aspiraciones presidenciales.

En la actividad estuvieron representadas las provincias San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia y El Seibo.

RINDEN HOMENAJE A JUAN BOSCH

Durante el encuentro, los participantes guardaron un minuto de silencio en conmemoración del vigésimo quinto aniversario del fallecimiento del profesor Juan Bosch, fundador y líder histórico del PLD.

En un ambiente de solemnidad, los dirigentes y militantes recordaron los aportes de Bosch a la política dominicana, su legado ético y sus enseñanzas sobre el compromiso de servir al partido para contribuir al desarrollo del país.

García destacó la vigencia del pensamiento y los ideales del fundador de la organización y reafirmó su compromiso de trabajar por un proyecto político que permita al PLD regresar al Gobierno y promover nuevas iniciativas para el desarrollo de la República Dominicana.

of-am