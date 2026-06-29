Javier García llama “esperar el retorno” del PLD al poder

SANTO DOMINGO. – El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (Partido de la Liberación Dominicana), Francisco Javier García, exhortó a la población a tener paciencia y “esperar su llegada” al poder, al asegurar que encabezará un retorno del bienestar y el fortalecimiento institucional en el país.

El dirigente político sostuvo que, a su juicio, la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (Partido Revolucionario Moderno) ha generado un “retroceso generalizado” en la República Dominicana, aunque afirmó confiar en que un eventual gobierno del PLD en 2028 podrá revertir la situación.

“No tengo la menor duda de que junto al PLD ganaremos las próximas elecciones presidenciales y desalojaremos del poder al PRM en mayo del año 2028”, expresó.

García prometió que su eventual gestión se enfocará en corregir deficiencias en sectores clave como salud, educación, medio ambiente y el sistema eléctrico. Asimismo, calificó como “inaceptable” la situación de pacientes que, según dijo, han fallecido por la falta de acceso a medicamentos de alto costo.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un acto masivo en Santo Domingo Norte, donde fue juramentado su equipo político de cara al proceso interno del PLD pautado para el 18 de octubre.

El equipo de campaña en ese municipio estará coordinado por el exdiputado Enmanuel Morales, mientras que la juramentación fue encabezada por el coordinador general de campaña, Víctor Fadul.

Durante la actividad, dirigentes como Alejandro Montás y otros líderes locales destacaron las cualidades políticas y de gestión de García, asegurando que su liderazgo contribuiría a encaminar al país hacia el desarrollo económico y social.