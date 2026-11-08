JAPON: Terremoto magnitud 5,7 deja al menos 20 heridos

TOKIO.- Un terremoto de magnitud preliminar de 5,7 ha sacudido el centro de Japón este domingo y ha dejado más de 20 personas heridas en las prefecturas de Aichi y Shizuoka, ubicadas en el centro del territorio insular, según ha recogido la agencia japonesa Kyodo News.

El temblor se ha producido alrededor de la una de la madrugada (hora local) en la parte occidental de la prefectura de Shizuoka, a una profundidad de unos 40 kilómetros y ha registrado una magnitud de 5 sobre 7 en la escala sísmica japonesa en Aichi, según ha informado la Agencia Meteorológica de Japón.

Los mayores temblores con intensidad de más de 5 se han registrado en las prefecturas de Shizouka, Aichi, Nagano y Gifu. En estos niveles superiores a 5, a la mayoría de las personas les resulta difícil caminar sin agarrarse a algo y los muebles sueltos pueden volcarse.

Así, en la prefectura de Aichi han resultado heridas al menos 20 personas, y 12 de ellas han sufrido lesiones al caer y han sido trasladadas a hospitales.

Como consecuencia del terremoto, se ha suspendido temporalmente el tráfico de trenes para verificar la seguridad. Tras la inspección, el servicio ha reanudado, aunque persisten demoras. Además, se ha informado de que la central nuclear de Hamaoka en Shizuoka no ha detectado anomalías.

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