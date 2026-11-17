TOKIO.- El Gobierno de Japón denunció este martes una violación de su espacio aéreo por parte de dos aviones rusos, una situación que llevó a Tokio a presentar una queja formal ante Moscú, en medio del deterioro de las relaciones bilaterales durante los últimos meses y las históricas disputas territoriales entre ambos países.

El Ministerio de Defensa japonés señaló en un comunicado publicado en redes sociales que «dos aparatos, supuestamente rusos, violaron el espacio aéreo de Japón al noroeste de Okinoshima, en la prefectura de Fukuoka», sin que Rusia se haya pronunciado al respecto.

Así, la cartera destacó que esta situación llevó al despliegue de cazas en la zona «para emitir notificaciones y advertencias». «Los aparatos, tras sobrevolar el estrecho de Tsushima, viajaron entre la isla de Yonaguni y Taiwán, llegando al océano Pacífico», especificó.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, manifestó posteriormente en rueda de prensa que tanto la cartera como el Ejército «seguirán supervisando de cerca los movimientos militares de Rusia» y «mantendrán una vigilancia y supervisión exhaustivas, además de adoptar medidas frente a cualquier violación del espacio aéreo».

En este sentido, el portavoz del Gobierno del país asiático, Minoru Kihara, hizo hincapié en que «esta violación del espacio aéreo nacional por parte de aviones rusos no es solo una grave violación de la soberanía nacional, si no que supone también una amenaza a la seguridad», según recogió la agencia japonesa de noticias Kyodo. «Es completamente inaceptable», zanjó.

COREA DEL SUR TAMBIÉN DENUNCIÓ INCURSIÓN

Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirmó que durante las últimas horas varios aviones militares rusos entraron en su zona de identificación de defensa aérea, lo que llevó a Seúl a enviar varios cazas a la zona, de la que salieron los aparatos sin que se registraran incidentes, tal y como informó la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Estas zonas de identificación de defensa aérea, declaradas de forma unilateral, no están definidas por un tratado internacional y son parte de los esfuerzos de algunos países por identificar y localizar aparatos de otros países bajo argumentos de seguridad nacional, por lo que la entrada de aviones en las mismas no implica una violación del espacio aéreo.

Corea del Sur y otros países del mundo han anunciado la existencia de estas zonas cubriendo partes de su espacio aéreo o incluso más allá, sin que se generen obligaciones internacionales para los países cuyos aparatos las sobrevuelen, más allá de posibles tensiones por la falta de notificación previa, como pide Seúl. Moscú no ha respondido tampoco en este caso a las denuncias surcoreanas.

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