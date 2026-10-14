Italia y la RD firman pacto para más comercio y mejor seguridad

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ROMA, Italia.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, acordaron este miércoles fortalecer la cooperación económica, las inversiones y la seguridad entre ambas naciones.

El acuerdo fue suscrito por los embajadores de ambos países, Sergio Maffettone y Rafael Lantigua, quienes destacaron las oportunidades para ampliar los vínculos políticos, económicos e industriales y favorecer la participación de empresas de ambas naciones en nuevos mercados.

Abinader afirmó que existen amplias oportunidades para profundizar la relación en la industria farmacéutica y pesada, equipos agrícolas, salud, turismo y construcción naval. Expresó el interés del Gobierno en ampliar las inversiones recíprocas y aumentar las exportaciones en ambas direcciones.

Tajani calificó el encuentro de muy positivo y resaltó la estabilidad política y jurídica de República Dominicana como factor clave para atraer inversión. Señaló que Italia está dispuesta a aumentar sus exportaciones hacia el mercado dominicano y a recibir inversiones dominicanas.

Coincidieron en que el foro empresarial permite a las compañías dialogar de forma directa, identificar intereses comunes y explorar proyectos conjuntos.

COOPERACIÓN EN SEGURIDAD

La situación de Haití, la protección de la frontera dominicana y la lucha contra el narcotráfico formaron parte central de la agenda.

Tajani indicó que Italia brindará apoyo en materia de protección fronteriza y destacó el compromiso compartido en el combate al tráfico de drogas. Explicó que abordaron el problema del fentanilo y las posibilidades de ampliar la cooperación mediante el proyecto Falcone-Borsellino, el intercambio de capacidades técnicas y el uso de información del ámbito espacial.

Abinader informó que República Dominicana mantiene una cooperación importante con las agencias de inteligencia italianas para prevenir la criminalidad y enfrentar el narcotráfico. Señaló que ambos países han realizado operaciones conjuntas exitosas y que la experiencia italiana en control fronterizo es un área con potencial de ampliación.

TURISMO Y VÍNCULOS HISTÓRICOS

El canciller italiano resaltó la relación turística entre ambos países, la presencia consolidada de visitantes italianos en República Dominicana y las inversiones de empresas italianas en el país. También destacó los lazos históricos derivados de la migración y la participación de empresarios de origen italiano en la economía dominicana.

En el plano internacional, Tajani defendió la unidad de Occidente ante la guerra entre Rusia y Ucrania y respaldó las sanciones europeas contra integrantes de la red de defensa rusa como vía para llevar al presidente Vladímir Putin a una negociación de paz.

Abinader agradeció la acogida del Gobierno italiano y expresó su confianza en que las reuniones previstas generen resultados concretos. Sostuvo que la estabilidad dominicana es fundamental para atraer inversiones y ampliar el comercio bilateral entre el Caribe y Europa.

La declaración conjunta reafirma el compromiso de ambos gobiernos de profundizar sus vínculos políticos y económicos, fomentar las inversiones recíprocas y reforzar la colaboración frente a desafíos comunes en materia de seguridad.

La reunión forma parte de la agenda de trabajo del mandatario dominicano en Italia, orientada a fortalecer las relaciones diplomáticas y promover nuevas oportunidades de negocios en sectores estratégicos.