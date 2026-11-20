Israel y Estados Unidos consideran lanzar una nueva ofensiva militar contra Irán en el corto plazo, ante la preocupación por la rápida reconstrucción de las instalaciones de producción de misiles balísticos y el fortalecimiento de las defensas militares y nucleares iraníes, informó este viernes la cadena CBS News.

Según fuentes citadas por el medio, el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, teme que Teherán esté acelerando sus esfuerzos para reconstruir sus fábricas de misiles y trasladar parte de su infraestructura militar y nuclear a instalaciones subterráneas, con el propósito de protegerla de futuros bombardeos.

TRUMP NO HA DECIDIDO NUEVA OFENSIVA

Sin embargo, todavía no está claro si el presidente estadounidense, Donald Trump, autorizará otra operación militar ni qué alcance tendría. El mandatario afirmó recientemente que no tiene prisa por decidir los próximos pasos en el conflicto y que podría esperar hasta comienzos del próximo año.

La guerra también ha tenido consecuencias políticas internas para Washington, en medio de las derrotas sufridas por el Partido Republicano en las recientes elecciones de medio mandato al Congreso.

ISRAEL BUSCA UNA OPERACIÓN CONJUNTA

Por su parte, el Gobierno israelí aspira a realizar nuevos ataques coordinados con Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Israel se encuentran preparadas para una nueva ronda de operaciones y mantienen un elevado nivel de alerta defensiva ante una eventual respuesta iraní.

En ese contexto, el jefe del Mossad, Roman Gofman, viajó recientemente a Washington, donde se reunió con el director de la CIA, John Ratcliffe.

WASHINGTON REFUERZA SU PRESENCIA MILITAR

Estados Unidos mantiene desplegados en Oriente Medio decenas de miles de efectivos, dos grupos de ataque de portaaviones y numerosos buques de guerra y aeronaves.

El 19 de noviembre, Bloomberg informó que aumentaron las posibilidades de una nueva oleada de bombardeos estadounidenses contra Irán, mientras las negociaciones de paz permanecen estancadas.

En la última semana, Teherán afirmó haber atacado instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait.

Entretanto, el canciller iraní, Abbas Araghchi, rechazó como «basura» y «propaganda al estilo de la guerra de Irak» las informaciones sobre supuestos planes de Irán para utilizar armas químicas en Washington.

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