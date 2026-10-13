Israel amenaza con represalias a Irán y aliados antes elecciones

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JERUSALÉN.– El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió este martes 13 de octubre que su país responderá con contundencia contra sus enemigos, incluidos Irán y sus aliados regionales, a quienes acusó de intentar perpetrar ataques terroristas para influir en el resultado de las próximas elecciones israelíes.

Katz aseguró que las decisiones de seguridad se adoptarán en función de las necesidades de defensa del país, independientemente de cualquier otra consideración, y lanzó una advertencia directa contra quienes intenten atacar a Israel.

ADVIERTE SOBRE REPRESALIAS

«Quien nos ataque, antes o después de las elecciones, y quien atente contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o civiles israelíes, se le cortará la mano y pagará el precio más alto», declaró el funcionario durante una intervención pública.

El ministro también instó a la población israelí a mantener la unidad nacional frente a lo que calificó como amenazas externas. Sostuvo que las diferencias políticas no deben debilitar el frente común contra los adversarios del país.

Katz afirmó que, junto con las FDI y los organismos de seguridad, el Gobierno actuará para proteger a Israel en cualquier momento y lugar donde considere necesario hacerlo.

DEBATE SOBRE UNA POSIBLE OFENSIVA CONTRA IRÁN

Las declaraciones se producen en medio de informaciones publicadas el pasado 10 de octubre por medios israelíes, según las cuales funcionarios de Israel y Estados Unidos estarían debatiendo la posibilidad de reanudar las operaciones militares contra Irán.

De acuerdo con esos reportes, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, abordaron el asunto durante una conversación telefónica reciente.

Sin embargo, una fuente de alto nivel citada en esas informaciones señaló que Netanyahu no estaría interesado en iniciar una nueva campaña militar antes de las elecciones.

El escenario mantiene la atención sobre la relación entre las decisiones de seguridad y el proceso electoral israelí, mientras el Gobierno insiste en que responderá a cualquier amenaza contra sus fuerzas militares o la población civil.

an/am