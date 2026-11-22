TEHERAN 22 Nov.- Las autoridades iraníes han informado este domingo de que dos petroleros se han incendiado en aguas al este del estrecho de Ormuz tras impactar con minas marítimas.

«Dos petroleros que entraron esta mañana en aguas restringidas al este del estrecho de Ormuz se han incendiado tras golpear una mina naval a pesar de las advertencias previas y después de desactivar sus sistemas de detección y navegación», ha informado la Armada iraní en un comunicado.

Teherán advierte así de que «los armadores, operadores y pilotos de los buques que ignoren las advertencias y naveguen por zonas prohibicas apagando sus sistemas de navegación serán directamente responsables de las consecuencias y daños para los petroleros».

Irán ha declarado el cierre del estrecho de Ormuz –arteria fundamental para el suministro mundial de petróleo desde el golfo Pérsico– a raíz de la ofensiva militar lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel, advirtiendo de que el tránsito solo es seguro a través de los corredores autorizados por sus Fuerzas Armadas.

Por el contrario, Washington rechaza que exista un bloqueo efectivo sobre el estrecho, asegurando que ejerce el control militar en el exterior del paso y que escolta a embarcaciones comerciales para garantizar el flujo de exportaciones energéticas desde Oriente Próximo.