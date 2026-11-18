TEHERAN 18 Nov.- La Armada de Irán ha informado este miércoles de que tres petroleros se han incendiado al impactar con minas colocadas en el estrecho de Ormuz, cuyo control se disputa con Estados Unidos desde hace meses, y tan solo un día después de anunciar el mismo incidente en tres embarcaciones.

Las Fuerzas Armadas iraníes han informado del suceso en una nota difundida por la cadena de televisión IRIB en la que apuntan que los tres petroleros estaban navegando en la «de la parte oriental del estrecho de Ormuz sin hacer caso de las advertencias de la Armada y con los sistemas de navegación apagados».

Así, los buques han «chocado con minas navales, se han incendiado y han quedado «inmovilizados».

La Armada ha recalcado que todo tránsito por el estratégico paso debe cumplir «la normativa» anunciada por el Ejército, y está condicionado asismismo a la «coordinación necesaria, selección de corredores marítimos autorizados» así como al mantenimiento de los equipos de navegación «operativos».

«El incumplimiento de estos requisitos solo tendrá como consecuencia una colisión con una mina naval y el consiguiente incendio», ha agregado el cuerpo militar en el mismo mensaje.