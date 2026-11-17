TEHERAN.- El Gobierno iraní ha desmentido por completo una información publicada por CNN que apuntaba a la posibilidad de que Irán estaría preparando ataques químicos contra miembros de la Administración estadounidense y ha acusado al magnate proisraelí Larry Ellison como responsable de intoxicar el panorama.

«Esta operación ha recibido el respaldo de Larry Ellison, el mayor donante privado a las operaciones exteriores de Israel y el nuevo propietario de CNN; una adquisición mediática a gran escala», ha denunciado el jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf.

Qalibaf se refiere a la reciente adquisición del conglomerado Warner por parte de Skydance Media, la compañía de David Ellison, y con ello la cadena CNN.

«Son las mismas operaciones de falsa bandera y la misma beligerancia, pero con nuevos logotipos», ha manifestado en sus redes sociales. «El déficit de credibilidad de la derecha ha alcanzado su punto máximo; por lo tanto, la operación de comunicación se ha transferido a la CNN», ha condenado.

También el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha denunciado una maniobra de desinformación «que tiene las huellas de Israel por todas partes». «Ahórrense la propaganda al estilo de Irak», ha añadido Araqchi sobre la falsa narrativa de las armas de destrucción masiva que propulsó la invasión de 2003, «porque no se la está comprando nadie».

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