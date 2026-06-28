Irán insiste Ormuz es suyo y exige EEUU contenga a Israel

BAGDAD.- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, advirtió a Estados Unidos que Teherán controla “absolutamente todo” lo que ocurre en el estrecho de Ormuz durante los próximos 30 días de negociaciones, en virtud del memorándum de entendimiento firmado este mes con Washington.
Araqchi hizo las declaraciones a su llegada a Irak en visita oficial, en medio de nuevos intercambios de bombardeos con Estados Unidos. Acusó a Washington de incumplir la primera cláusula del memorándum: presionar a Israel para que se retire por completo de Líbano.
“Lamentablemente, la entidad sionista continúa con sus ataques aéreos en Líbano. Estados Unidos debe estar a la altura de su responsabilidad, obligar a Israel a que ponga fin a sus ataques y que se retire de las zonas que ocupa”, afirmó Araqchi.
El primer punto del documento exige el cese de bombardeos israelíes y obliga a las partes a buscar una solución para la retirada total de Israel. Sin embargo, el acuerdo firmado el viernes entre Líbano e Israel solo contempla una “retirada gradual” condicionada al desarme de Hezbolá, algo que la milicia libanesa rechaza por considerarlo una “estratagema israelí”.
Hezbolá, aliado estratégico de Teherán, repudió el pacto al entender que contraviene el memorándum Irán-EEUU.
Sobre Ormuz, Araqchi señaló que “el estrecho permanecerá bajo la supervisión y gestión total de Irán durante los próximos 30 días, y una vez eliminados todos los obstáculos, se restablecerá la capacidad total de la vía fluvial”.
Añadió que la responsabilidad sobre el paso recae exclusivamente en la República Islámica. “No existe ninguna otra parte ni Estado involucrado. Esto queda totalmente claro en el memorando. Cualquier intervención o acción unilateral agravará la situación y retrasará la reapertura del estrecho”, advirtió.
Sres. a lo que hemos llegado, no hay que ser tonto para uno no darse cuenta de que este BERENGENAL, QUIENES SON LOS VERDADEROS CULPABLES, y, el mundo paga los platos rotos.
por que sera’… que, el eje del mal… por esas zonas… quiere conservar… al terrorismo, que… representa, en el libano… hezbola’?… y eso dizque… israel, es el terrorista… y ellos, son los que… patrocinan, a hama;s, en gaza (desmenuzado), a huties, en yemen (mermados) y este ultimo, hezbola’… del cual no quieren… que los desaparezcan… de su entorno para… que, tirar la piedra… y esconder las… manos… y el eje del mal…
… quedar, como la… gatica de maria ramos…
En otras palabras, proclamar que ‘nadie más tiene autoridad sobre Ormuz’ no convierte esa afirmación en derecho. Los estrechos internacionales no se gobiernan por declaraciones unilaterales ni por acuerdos bilaterales que pretendan afectar a terceros Estados, sino por normas internacionales ampliamente reconocidas.”
Si realmente existiera un acuerdo que pretendiera entregar a Irán el control exclusivo de Ormuz frente al resto del mundo, ese acuerdo carecería de efectos jurídicos respecto de los demás usuarios del estrecho. Más del comercio mundial de petróleo y gas depende de esa ruta, y la libertad de navegación es un interés protegido por el derecho internacional.
Además, ningún memorando bilateral entre dos Estados puede modificar los derechos y obligaciones del resto de la comunidad internacional. El principio pacta tertiis nec nocent nec prosunt, consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, establece que un tratado no crea obligaciones ni derechos para terceros Estados sin su consentimiento.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce el derecho de paso en tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional, limitando la capacidad de un Estado ribereño para impedir o monopolizar ese tránsito, incluso cuando existan disputas políticas.
“El problema de ese discurso es que choca con el derecho internacional. El estrecho de Ormuz no es propiedad soberana de Irán, sino un estrecho utilizado para la navegación internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce el derecho de paso en tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional, limitando la capacidad de un Estado ribereño