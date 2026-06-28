Irán insiste Ormuz es suyo y exige EEUU contenga a Israel

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BAGDAD.- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, advirtió a Estados Unidos que Teherán controla “absolutamente todo” lo que ocurre en el estrecho de Ormuz durante los próximos 30 días de negociaciones, en virtud del memorándum de entendimiento firmado este mes con Washington.

Araqchi hizo las declaraciones a su llegada a Irak en visita oficial, en medio de nuevos intercambios de bombardeos con Estados Unidos. Acusó a Washington de incumplir la primera cláusula del memorándum: presionar a Israel para que se retire por completo de Líbano.

“Lamentablemente, la entidad sionista continúa con sus ataques aéreos en Líbano. Estados Unidos debe estar a la altura de su responsabilidad, obligar a Israel a que ponga fin a sus ataques y que se retire de las zonas que ocupa”, afirmó Araqchi.

El primer punto del documento exige el cese de bombardeos israelíes y obliga a las partes a buscar una solución para la retirada total de Israel. Sin embargo, el acuerdo firmado el viernes entre Líbano e Israel solo contempla una “retirada gradual” condicionada al desarme de Hezbolá, algo que la milicia libanesa rechaza por considerarlo una “estratagema israelí”.

Hezbolá, aliado estratégico de Teherán, repudió el pacto al entender que contraviene el memorándum Irán-EEUU.

Sobre Ormuz, Araqchi señaló que “el estrecho permanecerá bajo la supervisión y gestión total de Irán durante los próximos 30 días, y una vez eliminados todos los obstáculos, se restablecerá la capacidad total de la vía fluvial”.

Añadió que la responsabilidad sobre el paso recae exclusivamente en la República Islámica. “No existe ninguna otra parte ni Estado involucrado. Esto queda totalmente claro en el memorando. Cualquier intervención o acción unilateral agravará la situación y retrasará la reapertura del estrecho”, advirtió.