Irán declara «terroristas» a la Armada y F. Aérea Argentina

TEHERAN.- Irán declaró este miércoles organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Exteriores iraní como respuesta directa a la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar en abril pasado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista.

Teherán justificó la decisión en el principio de reciprocidad y en una ley aprobada en 2019, que prevé acciones contra los países que respalden la inclusión del CGRI en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Según el comunicado, las fuerzas argentinas quedan sujetas a las disposiciones de esa legislación y el gobierno argentino es responsable de las consecuencias.

Argentina había declarado terrorista al CGRI al responsabilizarlo de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992, con 29 muertos, y contra la sede de la AMIA en 1994, con 85 muertos. La resolución permite sanciones financieras y restricciones operativas contra el grupo.

En la práctica, la declaración iraní no tiene efectos jurídicos concretos sobre la Armada y la Fuerza Aérea, ya que no operan ni tienen activos bajo jurisdicción iraní. Se trata de una escalada simbólica y diplomática que eleva la tensión bilateral, en un contexto en el que Irán exhibió además una nueva ciudad subterránea de misiles.