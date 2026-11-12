Irán critica silencio Occidente ante «genocidio» franja Gaza

TEHERAN.- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, criticó este jueves que la situación en la Franja de Gaza ya no ocupe titulares en los medios occidentales y denunció lo que calificó como un «genocidio silencioso».

«La desastrosa situación en Gaza ya no ocupa titulares en los medios occidentales. Hay en marcha un genocidio silencioso sin que reciba casi atención. Es una vergüenza y una indicación de que Israel ha tenido éxito en un aspecto de sus esfuerzos para iniciar guerras para desviar la atención de sus fracasos», escribió el canciller iraní en un mensaje en redes sociales.

Araqchi acompañó su denuncia con fotografías de las consecuencias de las inundaciones registradas en los últimos días por lluvias torrenciales en el enclave, que han dejado varios muertos, entre ellos tres niños por el derrumbe de un banco de arena, además de causar graves daños a decenas de miles de tiendas de campaña usadas por los desplazados.

La Franja permanece sumida en una grave crisis humanitaria a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por Hamás, en medio de denuncias de organizaciones no gubernamentales sobre las restricciones israelíes a la entrada de bienes y ayuda humanitaria.

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