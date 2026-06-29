Irán confirma viaje a Doha pero desmiente encuentro con EEUU

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TEHERAN 29 Jun.- Las autoridades iraníes han confirmado que viajarán esta semana a Doha, pero han desmentido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que la capital qatarí albergará este martes un encuentro entre delegaciones de los dos países.

«En los próximos días no mantendremos ninguna reunión de negociación a ningún nivel con la parte estadounidense, y el hecho de que los representantes de Estados Unidos viajen a Qatar no tiene nada que ver con la visita de la delegación iraní, que se lleva a cabo para hacer un seguimiento de la aplicación de las disposiciones del memorando de entendimiento, incluido el apartado 11», ha aclarado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei en alusión al punto sobre la liberación de los fondos congelados.

El portavoz diplomático ha recalcado que Teherán y Washington no se encuentran «aún en la etapa de negociación para un acuerdo final», lo cual, ha recordado, «está sujeto al inicio de la implementación de los puntos 1, 4, 5, 10 y 11».

Además del ya citado, estos se refieren al cese de ataques –también en Líbano–, el levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes, el tráfico marítimo seguro por el estrecho de Ormuz y la retirada de sanciones por parte del Tesoro.

«La prioridad actual de la República Islámica de Irán es garantizar la implementación de las disposiciones del Memorando de Entendimiento, y en este sentido, estamos defendiendo con firmeza nuestras demandas. En este contexto, una delegación de expertos de la República Islámica de Irán será enviada a Doha esta semana», ha declarado Baqaei.

Sus palabras llegan horas después de que el mandatario estadounidense haya afirmado en sus redes sociales que «Irán ha pedido una reunión» y que esta «tendrá lugar mañana en Doha».

Tras ello, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense Fox News que el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario, viajarán a Doha para «reuniones de alto nivel» con Irán, en paralelo a las cuales habrá «conversaciones técnicas».

«En lo que a nosotros respecta, estamos cumpliendo nuestra parte del alto el fuego», ha dicho, antes de advertir de que «la violencia será respondida con violencia», en referencia al intercambio de ataques de los últimos días. «Eso seguirá pasando, aunque esperamos que no pase», ha manifestado.

En este sentido, ha reseñado que Trump «quiere que el proceso de paz tenga éxito» y ha recomendado a Irán que «firme un buen acuerdo con Estados Unidos». «El presidente ha demostrado que no tiene miedo a usar el poderío de nuestro Ejército», ha destacado Leavitt, quien ha hecho hincapié en que Washington «gana de cualquier manera», ya sea en la mesa de negociaciones o por la vía militar.

of-am