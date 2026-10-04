Irán condiciona reapertura de Ormuz a EU cumpla exigencias

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TEHERÁN.- El presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador, Mohammad Bagher Qalibaf, declaró este domingo que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá del cumplimiento de las siete condiciones impuestas por la República Islámica de Irán.

Indicó que Estados Unidos se ha mostrado «desesperado» ante la resistencia iraní y que recientemente planteó propuestas a través de un mediador. Subrayó que, pese a ello, la etapa de ganar tiempo y aplazar demandas ya quedó atrás.

«La posición de la República Islámica de Irán es completamente clara y firme, y mientras no se cumplan nuestras siete condiciones, de acuerdo con el memorando de entendimiento de Islamabad, el estrecho de Ormuz no será reabierto», afirmó.

LAS SIETE CONDICIONES DE TEHERÁN

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, había informado en septiembre que Teherán transmitió a Washington siete condiciones para iniciar conversaciones.

Entre ellas figuran el fin de la guerra en todos los frentes, la liberación de activos iraníes congelados, el levantamiento del bloqueo naval y el compromiso de no interferir en los asuntos internos del país.

Según se informó posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta de Irán para poner fin al conflicto entre ambos países.

TENSIÓN EN LA RUTA ESTRATÉGICA

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, se mantiene como punto central de la confrontación entre Teherán y Washington. Irán asegura contar con nuevas «sorpresas» militares para sus adversarios.