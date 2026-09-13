Irán condiciona apertura Ormuz a que EU cumpla compromisos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

TEHERAN.- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, reiteró este domingo que la reapertura del estrecho de Ormuz depende de que Estados Unidos cumpla los compromisos del memorando de entendimiento firmado en junio en Pakistán, de cara a la reunión del lunes en Omán.

«El tema central de la reunión de mañana en Omán es la nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz», dijo Araqchi en entrevista al diario ‘Al Arabi Al Jadeed’.

Explicó que Teherán facilitará a los países participantes los detalles del acuerdo con Omán y los mapas de la nueva ruta, pero subrayó que ese acuerdo «no implica, en modo alguno, la reapertura del estrecho».

«La condición impuesta por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz es que Estados Unidos retome los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento de Islamabad», afirmó.

Sostuvo que «la responsabilidad de garantizar la seguridad y la estabilidad regionales recae exclusivamente en los países de la región» y expresó el deseo de que el encuentro en Omán «allane el camino para futuras consultas».

BAHRÉIN NO PARTICIPARÁ

El Gobierno de Bahréin anunció el jueves que no asistirá a la reunión ministerial en Omán, convocada en medio de las afectaciones a la navegación tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Cancillería bahreiní indicó en un comunicado que Manama «no participará» ni será parte de «ninguna reunión colectiva que incluya a Irán antes de que se restauren las relaciones diplomáticas entre ambos países», postura ya comunicada a Omán, mediador del encuentro.

Afirmó que «no puede haber un diálogo ignorando los hechos» y recordó que Bahréin fue objetivo de ataques contra su infraestructura civil en la respuesta iraní a la ofensiva, que incluyó bombardeos contra Israel y objetivos estadounidenses en Oriente Medio.

Manama subrayó que uno de los ataques alcanzó un tanque de amonio, «lo que casi llevó a una catástrofe», y que el reciente ataque contra un oleoducto en Arabia Saudí «confirma que los ataques contra instalaciones civiles y económicas sigue siendo un peligro presente».

«La seguridad y la estabilidad en la región no puede lograrse mirando para otro lado ante estos ataques, no puede ser comprada a través del silencio sobre las consecuencias, y no puede ser preservada a través de una política de apaciguamiento», añadió.

Defendió que cualquier acuerdo sobre la navegación en Ormuz debe basarse en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, ser adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI), preservar el derecho de paso en tránsito para todos los buques «sin discriminación, tasas ni permisos», y contar con la contribución de todos los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).