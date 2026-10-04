Abinader lanza programa social «Estufas por Fogones» en la RD

SAN JOSE DE OCOA.- El presidente Luis Abinader lanzó este sábado el programa social «Estufas por Fogones», que cambiará los fogones de leña por estufas de gas en las zonas montañosas del país.
El plan inició en la comunidad Rancho Arriba y benefició a 1,500 familias. Solo en Ocoa impactará a 3,900.
Abinader anunció que el programa llegará a Santiago Rodríguez, San Juan y las montañas de Azua, y que incluirá bono gas para que las familias puedan cocinar sin dañar el bosque. «Será un programa nacional en todas nuestras montañas, especialmente en las cuencas de los ríos», declaró.
Para garantizar el éxito del programa, el mandatario anunció que los beneficiarios también recibirán el bono gas. «Así contarán con todo lo necesario para cocinar sus alimentos de una manera más amigable con el medioambiente», afirmó.
La entrega de las estufas y tanques de gas fue realizada a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), dirigida por Edgar Féliz. Además, se distribuyeron neveras, lavadoras, colchones, televisores y comida.
Féliz explicó que junto al Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) se identificaron los hogares que aún cocinaban con leña. «En un trabajo conjunto, se hizo el levantamiento de los hogares que aún utilizaban fogones. Esto es una muestra más de que lo que nunca había hecho un presidente por el Sur del país, lo está haciendo Luis Abinader», subrayó.
En el acto participaron la gobernadora Josefa Castillo, el senador Aneudy Ortiz y el alcalde Alcedo de los Santos, entre otros.
El cambio de fogones por estufas me parece una idea loable y cumple con tres ejes u objetivos,(1)las amas de casas beneficiadas tendrán mejor calidad de vida (cocina )(2) una inconmensurable ayuda al medioambiente a la naturaleza al ecosistema y porque no decirlo le suma al OCUPA (presidente) en su proselitismo de seguir mal dirigiendo los destinos del país,porque estamos en campaña y no cristiana y hay almas que salvar y votos que buscar…✍️
La verdad que estos políticos son cósmicos, 2 galones de gas por 30 dias no van a ser suficientes, pasarán hambres. Que se dejen de burlarse de las gentes pobres, Dios los estas mirando a ustedes y les cobrarás con creces.
Y este tarupido hablando sin fundamentos. Un tanque pequeño de 50 libras, equivale a 12 galones de GLP, para desayuno, comida y cena le puede durar unos 30 dias…
El que pienze que vas a freir chicharones, que compre un tanque de 100 libras
Cojollo
Y deepues se ponen a decir que somos lideres en la region, de riqueza
Cuando ahy tanta gente cocinando asi
Cojollo
Amigo ese es un programa para familias que viven en montañas muy adentro y cerca de los rios. vaya a las montañas de Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru a ver donde van a tener cocinas con estufas. Esos indigenas todavia cocinan en fogones
No se me ponga mas bruto de lo que eres
Tannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
diferente a los DES-GRA-CIA-DOS desgobiernos del PLD, que lo único que atinaban era en hacer lo contrario a beneficiar al pueblo sufrido, narigoneado, vilipendiado con mentiras, con propagandas, para ellos hacer lo que de daba su MARRRRDITA
gana, sin pagar consecuencias.
Ya lo dijo el poeta romano Juvenal los pueblos se conforman con PAN Y CIRCO!!!
Ya lo dijo el poeta romano Juvenal los pueblos se conforman con PAN Y CIRCO!!!
es que no hay un trabajo que se haga sin que ete el robo de por medo y nadie muestra dolor por el pobre pueblo.
Eso tiene cocoricamos.