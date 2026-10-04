Abinader lanza programa social «Estufas por Fogones» en la RD

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SAN JOSE DE OCOA.- El presidente Luis Abinader lanzó este sábado el programa social «Estufas por Fogones», que cambiará los fogones de leña por estufas de gas en las zonas montañosas del país.

El plan inició en la comunidad Rancho Arriba y benefició a 1,500 familias. Solo en Ocoa impactará a 3,900.

Abinader anunció que el programa llegará a Santiago Rodríguez, San Juan y las montañas de Azua, y que incluirá bono gas para que las familias puedan cocinar sin dañar el bosque. «Será un programa nacional en todas nuestras montañas, especialmente en las cuencas de los ríos», declaró.

Para garantizar el éxito del programa, el mandatario anunció que los beneficiarios también recibirán el bono gas. «Así contarán con todo lo necesario para cocinar sus alimentos de una manera más amigable con el medioambiente», afirmó.

La entrega de las estufas y tanques de gas fue realizada a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), dirigida por Edgar Féliz. Además, se distribuyeron neveras, lavadoras, colchones, televisores y comida.

Féliz explicó que junto al Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) se identificaron los hogares que aún cocinaban con leña. «En un trabajo conjunto, se hizo el levantamiento de los hogares que aún utilizaban fogones. Esto es una muestra más de que lo que nunca había hecho un presidente por el Sur del país, lo está haciendo Luis Abinader», subrayó.

En el acto participaron la gobernadora Josefa Castillo, el senador Aneudy Ortiz y el alcalde Alcedo de los Santos, entre otros.