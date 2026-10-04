Vicepresidente PLD cuestiona crecimiento del salario en la RD

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Santo Domingo, 4 oct.- El salario promedio de República Dominicana equivale al 34 por ciento del ingreso estimado para alcanzar el nivel de bienestar considerado necesario en el país, aseguró este domingo el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás.

Montás se refirió a un informe publicado por Bloomberg Línea, firmado por Daniel Salazar, según el cual República Dominicana ocupa el puesto 47 entre 50 países en una clasificación que compara el sueldo promedio con el ingreso considerado adecuado para lograr un determinado nivel de satisfacción económica.

Opinó que la remuneración promedio anual ronda los seis mil 100 dólares, mientras el umbral estimado se sitúa en unos 17 mil 900 dólares, lo que deja una brecha de aproximadamente 66 puntos porcentuales.

Señaló que la posición ocupada por el país no contradice los indicadores de crecimiento económico, pero sí cuestiona que la expansión de la economía sea suficiente para explicar las condiciones de vida de la población.

El también exministro de Economía sostuvo que la diferencia entre los ingresos promedio y el umbral señalado refleja desafíos relacionados con los salarios reales, la productividad, la formalidad laboral, los servicios públicos y el costo de vida.

Cuestionó además el uso político de los indicadores económicos y consideró que los resultados favorables no deben utilizarse únicamente como argumento de promoción gubernamental, mientras que los desfavorables son desestimados.

A su juicio, el desempeño de una economía debe medirse no solo por su ritmo de crecimiento, sino también por la capacidad para mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los hogares.

República Dominicana figura entre las economías latinoamericanas que registran tasas de expansión superiores al promedio regional en los últimos años, aunque persisten debates internos sobre la distribución de los beneficios del crecimiento y su impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores.

of-am