EU niega inmunidad a Maduro: «Ya no es presidente Venezuela»

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WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos desestimó un recurso que pedía la inmunidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al considerar que no es jefe de Estado de Venezuela. Tampoco reconoce inmunidad a su esposa, Cilia Flores, detenida junto a él el 3 de enero durante una incursión militar estadounidense en Caracas para ser juzgados en suelo estadounidense.

La Fiscalía, haciéndose eco del Departamento de Estado, explicó que «no reconoce a Maduro Moros como presidente de Venezuela o a Flores de Maduro como primera dama de Venezuela desde 2019», tras las «fraudulentas elecciones presidenciales orquestadas por Maduro en 2018», según un comunicado difundido en redes sociales por el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien sigue el proceso.

FISCALÍA PIDE CONTINUAR JUICIO EN NY

La Fiscalía emplazó al juez Alvin Hellerstein a desestimar los argumentos de los acusados y dar continuidad al proceso en el Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Sostiene que los acusados «incurrieron en conductas dirigidas a eludir, en lugar de hacer cumplir, la legislación aplicable, incluido el derecho interno venezolano, cuando participaron en los delitos de tráfico de cocaína, narcoterrorismo y armas alegados en la acusación», por lo que «tampoco pueden invocar inmunidad basada en actos oficiales». Los cargos fueron presentados en 2020.

Maduro y Flores fueron detenidos en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia venezolana, durante el operativo militar estadounidense del pasado 3 de enero, que según reportes dejó más de un centenar de muertos. Ambos permanecen desde entonces en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York.

Maduro fue elegido por primera vez en 2013. Tras su captura, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. Rodríguez ha criticado el operativo, pero se ha declarado dispuesta a iniciar una nueva relación de cooperación y diálogo con Washington.