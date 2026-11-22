TEHERAN.- Irán aseguró este sábado que busca una salida diplomática que permita evitar una nueva guerra con Estados Unidos y manifestó su disposición a acelerar la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, siempre que Washington atienda las demandas planteadas por el Gobierno iraní.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que Teherán no tendría inconveniente en reducir de dos días a uno o incluso a dos horas el plazo previsto para reabrir la vía marítima.

“Si quieren reducir el plazo de dos días a uno o incluso a dos horas, no tenemos ningún problema; lo importante es que se satisfagan nuestras demandas”, declaró el funcionario en una entrevista con el diario iraní Irán.

CONDICIONES PARA EVITAR OTRO CONFLICTO

Araqchí explicó que su país busca un acuerdo “bueno, honorable y digno” que ofrezca garantías de que no se producirá otra confrontación militar.

La propuesta iraní contempla que durante el primer día se atiendan sus principales exigencias y que al día siguiente se proceda a reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar las negociaciones.

Entre las condiciones de Teherán figuran el cese de la guerra en todo Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, la eliminación de las sanciones económicas y el descongelamiento de los activos iraníes.

Las declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara de inaceptables las condiciones planteadas por Irán. “Quieren llegar a un acuerdo, pero no quieren llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí”, expresó el mandatario el viernes.

EL PROGRAMA NUCLEAR, OTRO PUNTO DE TENSIÓN

El canciller iraní reconoció que cualquier negociación requiere concesiones de ambas partes, pero advirtió que su país no aceptará entregar mediante la diplomacia lo que, según sostuvo, Estados Unidos no consiguió durante la guerra.

En materia nuclear, Araqchí estableció como líneas rojas que las reservas de uranio enriquecido permanezcan en territorio iraní y que su utilización responda a las necesidades del país.

Se refirió a unos 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, cuyo paradero se desconoce desde los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares iraníes durante el conflicto de junio de 2025.

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